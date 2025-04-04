Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT, 152 Yeni Araç Ekledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, 2019 yılından bu yana envanterine toplam 152 araç ve iş makinesi ekledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 2019 yılından itibaren makine parkına 152 adet araç ve iş makinesi ekledi. ASAT'ın toplam araç ve iş makinesi sayısı bin 124'e çıktı. Bin 124 araç içerisinde; arazöz, vidanjör, kombine kanal açma ve temizleme aracı, paletli ekskavatör, asfalt serici, asfalt silindiri, fiziki kaçak arama aracı, kanal görüntüleme aracı, traktör, sayaç okuma motosikletleri ve forklift gibi birçok farklı çeşitte iş makinesi bulunuyor.

Üstün hizmet kalitesi amaçlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürü Doğan Karagöz, ASAT olarak Antalya'nın her bölgesinde, kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak için makine kapasite güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Doğan Karagöz, 2019 yılında 972 olan araç ve iş makinesi sayılarını bin 124'e çıkarttıklarını belirterek, "Önümüzdeki günlerde de makine parkımızı güçlendirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ocak ayında Antalya Büyükşehir Belediye meclisinde alınan karar doğrultusunda, öz kaynaklarımızla envanterimize 96 araç daha eklenmesi süreci başlatıldı. Ayrıca, Antalya'mızın doğal afetlerle mücadelesi kapsamında, Dünya Bankasının "Türkiye Deprem, Sel ve Orman Yangınları Acil İmar (TEFWER) Projesi" doğrultusunda kombine kanal açma ve temizleme araçları, arazözler, vidanjörler ve ADRli yakıt tankeri olmak üzere toplam 10 milyon Euro'nun üzerinde bir yatırım bedeliyle yeni araç ve iş makinelerinin satın alma sürecini başlattık" dedi. - ANTALYA