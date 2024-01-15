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Antalya Büyükşehir Belediyesi ATASEM Kurs Kayıtları Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ATASEM'in 2023-2024 ikinci dönem kurs kayıtları başladı. 165 branşta 490 kursun yer aldığı ATASEM'e online başvuru yapmak için 21 Ocak'a kadar süre bulunuyor. Kursiyerler, kayıt sonrasında evraklarını 20-28 Ocak tarihleri arasında teslim etmeleri gerekiyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ATASEM Kurs Kayıtları Başladı
15.01.2024 - 10:49,  Güncelleme: 10:53
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarının (ATASEM) 2023-2024 ikinci dönem kurs kayıtları başladı. 21 Ocak'a kadar sürecek çevrim içi kayıtlar www.atasem.antalya.bel.tr üzerinden online yapılabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursu ATASEM'lerin 2. dönem kayıtları başladı. ATASEM'de 2023-2024 eğitim yılında da birbirinden farklı alanlarda meslek edindirme ve hobi amaçlı kurslar açılacak.

165 BRANŞTA 490 KURS

Kurslara kayıt olmak isteyenler 15-21 Ocak günleri arasında www.atasem.antalya.bel.tr adresine online başvuru yapacak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ATASEM'lerde meslek, sanat, bilgisayar ve yabancı dil alanları dahil 165 branşta 490 kurs verilecek. 26 kurs merkezinde kursiyerler 12 Şubat'ta ders başı yapacak. Eğitim sonunda kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.

EVRAK TESLİMİ 20 -28 OCAK'TA

Online kayıt sonrasında asil kayıt hakkı kazananların 20-28 Ocak tarihleri arasında evraklarını kayıt oldukları kurs merkezine eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekiyor. Kurs kayıtları için kimlik fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf, kayıt olunan kursun ön koşulu var ise ilgili belgelerin fotokopisi, imzalı ATASEM kursiyer kayıt formu isteniyor.

Kaynak: ANKA
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