Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atatürk\'ün Antalya\'ya Gelişinin 94. Yılını Kutluyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 94. yılını coşku içerisinde kutlamaya hazırlanıyor. 6 Mart Çarşamba günü Koray Avcı Cumhuriyet Meydanı'nda, saat 20.00'da Antalyalılarla buluşacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Koray Avcı konserine tüm Antalyalıları davet etti.

"Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Mart 1930 tarihinde Antalya ziyareti anlamlı etkinliklerle kutlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 94'üncü yılında da bu özel güne

program hazırladı.

"Koray Avcı konseri"

Antalya Büyükşehir Belediyesi 6 Mart Atatürk'ün Antalya gelişi kutlamaları bünyesinde 6 Mart Çarşamba günü ünlü sanatçı Koray Avcı'yı halkla buluşturacak. 6 Mart saat 20.00'da ünlü sanatçı Koray Avcı, Cumhuriyet Meydanı'nda Antalyalılara bir konser verecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyalıları, Koray Avcı konserine ve Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 94'ncü yılını coşkuyla kutlamaya davet etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türk Ocakları Antalya Şubesi ortaklığı ile düzenlenecek olan Hoş Gelişler Ola konseri de 6 Mart Çarşamba AKM Aspendos Salonu'nda saat 19.30'da Antalya halkı ile buluşacak.

Öte yandan 6 Mart Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 94'ncü yılı kutlamaları kapsamında yine 6 Mart Çarşamba saat 11.00'da AKM Aspendos Salonu'nda program düzenlenecek. - ANTALYA