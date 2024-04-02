Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda Yeni Yavrular Dünyaya Geldi

Yerel

Geniş doğal yaşam alanlarıyla bin 400 hayvana ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda bahar mevsimiyle birlikte farklı türde yeni yavrular dünyaya gözünü açtı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda lemur, kanguru, tavşan, keçi ve koyun başta olmak üzere çeşitli türlerde yeni yavrular dünyaya geldi. Halka kuyruklu lemurlar da üç yavru dünyaya geldi. Kanguru ailesinden de yeni doğum sevinci yaşanan hayvanat bahçesinde, kangurular anne kesesinde gelişimini sürdürüyor. Alman Alaca tavşanı ve Yeni Zelanda tavşanları ile Saanen, tiftik ve cüce keçiler grubu ile Kamerun ve Merinos koyun türlerinde de yeni yavrular ailelerine katıldı. Yenidoğanlar, veterinerler ve bakıcıların kontrolünde özenle bakılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, yeni doğumlar olmasının hayvan refahının iyi olduğunun bir göstergesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Baharla birlikte yeni doğum sevinci yaşıyoruz. Farklı türlerde yavrularımız sağlıklı şekilde dünyaya geldi. Yeni doğan üyelere veterinerler kontrolünde özenle bakılıyor. Lemur ailesinin sayısı 3 yeni yavruyla 11'e yükseldi. Özellikle Lemurlar, Doğal Yaşam Parkı'na renk katan ilgi çeken bireyler. Lemurlar üremeleri için tasarlanan özel bir barınakta bir arada yaşıyor. Tüm hayvan dostlarımızın sağlık kontrolleri, barınmaları ve beslenmeleri doğru şekilde yapıldığı için üremeler de artarak devam ediyor. Ceylan ve geyikler de ilerleyen günlerde yavrulamaya başlayacak. Biz büyük ve mutlu bir aileyiz."