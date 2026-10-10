Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı'da mezarlıkta güvenlik çalışması başlattı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı'da mezarlıkta güvenlik çalışması başlattı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı\'da mezarlıkta güvenlik çalışması başlattı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı'daki Kızıltemeller Mezarlığı'nda güvenlik ve çevre düzenlemesi çalışması başlattı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen çalışmayla mezarlık çevresi tel çitle çevriliyor; güvenlik artırılıp sınırlar belirginleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde vatandaşların daha güvenli, düzenli ve nitelikli hizmet alabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Elmalı ilçesinde bulunan Kızıltemeller Mezarlığı'nda çevre düzenlemesi ve güvenlik çalışması başlatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki mezarlıklarda vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik bakım, onarım, güvenlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.İçerisinde Gasilhane ve Mezarlık Hizmet Birimi binasının da bulunduğu Kızıltemeller Mezarlığı'nın çevresi, gerçekleştirilen çalışma kapsamında tel çitle çevriliyor. Yapılan uygulamayla mezarlık alanının güvenliğinin artırılması ve sınırlarının daha belirgin hale getirilmesi amaçlanıyor. Çevre düzenlemesi çalışmalarıyla birlikte mezarlığın daha düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşması da sağlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Kızıltemeller Mezarlığı, hem vatandaşların daha güvenli ve düzenli bir ortamda hizmet alabileceği hem de çevre estetiği açısından daha modern bir görünüme sahip bir alan haline gelecek.

Kaynak: İHA
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