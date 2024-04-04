Antalya Büyükşehir Belediyesi 'En Güzel Bahçe, Balkon ve Teras Yarışması'na Başvuruları Başlattı

Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenecek 'En Güzel Bahçe, Balkon ve Teras Yarışması'na başvurular başladı. "Çevremizi Birlikte Güzelleştiriyoruz" sloganıyla düzenlenecek toplam 256 bin TL para ödüllü yarışma için son başvuru tarihi 24 Mayıs 2024 olacak.

Antalya Büyükşehir'in Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu ilçelerini kapsayan "En Güzel Bahçe, Balkon, Teras Yarışması", çevre bilincini ve sevgisini artırmayı amaçlıyor. 24 Mayıs'a kadar sürecek başvurular, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne elden teslim edilebilecek ya da bahcebalkonyarismasi.antalya.bel.tr. adresinden çevrim içi olarak yapılabilecek.

SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRECEK

Yarışmanın Seçici Kurulu Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Antalya Kent Konseyi, Antalya Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile Antepe İnşaat ve Ticaret A.Ş. temsilcilerinden oluşacak. Seçici Kurul, mekanın genel tasarımı, mekanın estetik görünüşü ve bakımlılığı, mekanın işlevselliği, bitki kompozisyonu, kullanılan yapı ve dekorasyon elemanlarının uygunluğu, kullanılan yapısal ve bitkisel malzemelerin uyumu ve kurakçıl peyzaj bitkilerinin ve materyallerinin birbirleriyle uyumlu kullanımı konularını değerlendirecek.

8 KATEGORİDE 256 BİN TL ÖDÜL

7'nci En Güzel Bahçe, Balkon, Teras Yarışması'nda en güzel balkon (açık balkon, kapalı balkon), en güzel bahçe (konut bahçesi, apartman bahçesi, site bahçesi, iş yeri bahçesi, hobi bahçesi) ve en güzel teras olmak üzere toplam 8 kategori yer alacak. Her kategorinin birincilerine 15 bin TL, ikincilerine 10 bin TL ve üçüncülerine 7 bin TL olmak üzere toplam 256 bin TL para ödülü dağıtılacak.