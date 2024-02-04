Antalya Büyükşehir Belediyesi \'Halk Mama\' Projesini Hayata Geçiriyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve çocuk besinlerine erişmekte zorluk çeken ailelere destek olmak amacıyla 'Halk Mama' projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında 6-24 aylık çocuklara her ay mama desteği sağlanacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geleceğin teminatı çocukların daha sağlıklı beslenebilmesi amacıyla başlattığı "Halk Süt", projesinden şimdi de "Halk Mama" projesini hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi, sosyo-ekonomik koşullar nedeniyle ailelerin bebek ve çocuk besinlerine erişmesine destek olmak amacıyla 6-24 aylık çocuklara mama desteği sağlayacak.

"Aylık 12 adet mama desteği"

Büyükşehir Belediyesi, bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi gerektiğinden yola çıkarak 6'ncı aydan itibaren verilmesi uygun ve tamamlayıcı beslenme statüsünde olan mamayı ihtiyaç sahibi aileler ile buluşturacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Mama projesine başvurmak isteyen aileler ilçelerde Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçe hizmet birimi veya ATASEM kurs merkezlerine, Antalya merkezde ise Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bizzat başvurabilecek. Belediye sitesinden online başvuru da yapabilecek. Büyükşehir Belediyesi, sosyal hizmet uzmanlarının yapacağı inceleme sonrasında 6-24 ay çocuklara her ay mama desteği sağlanacak. - ANTALYA