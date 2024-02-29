Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez Santral Mahallesi\'nde Kapalı Pazar Yeri İnşaatını Tamamladı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımına başladığı kapalı pazar yeri inşaatının yüzde 90'ı tamamladı. Pazar yerinin mart ayının ortasında hizmete girmesi planlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez Santral Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesini yükseltirken, bir yandan da bölgenin ihtiyacı olan sosyal donatı alanlarını tamamlıyor. Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm projesi içinde yer alan ve ekim ayında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından temeli atılan kapalı pazar yeri inşaatında sona yaklaşıldı.

3 bin 900 metrekarelik alanda 2 katlı toplam 6 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip pazar yeri projesi inşaatının yüzde 90'ı tamamladı. İnşaat çalışmalarının ardından Kepez ve Santral Mahallesi Pazar Yeri'nin ince işçiliği yapılarak, mart ayı ortasında hizmete açılması planlanıyor.

210 PAZARCI TEZGAH AÇABİLECEK

Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm alanı içinde yer alan pazaryeri inşaatı bölgedeki büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Yaklaşık 60 milyon TL maliyetle gerçekleştirilecek projede 210 pazarcı esnafına tezgah açma imkanı sunulacak. İki katlı olan pazar yerinde aynı zamanda 130 araç kapasiteli bir otopark da yer alacak.