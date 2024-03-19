Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez ve Santral Mahallesi\'nde Kapalı Pazar Yeri ve Park Alanı Açılıyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez ve Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanına kazandırdığı Kapalı Pazar Yeri ile Park Alanı projelerinin açılış töreni, yarın saat 17.00'de yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından geçen aylarda temeli atılan Kepez ve Santral Mahallesi Kapalı Pazar Yeri projesi tamamlandı. 6 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip, 210 pazarcı yeri, 130 araçlık otopark alanına sahip olacak şeklinde planlanan iki katlı Kapalı Pazar Yeri yaklaşık 60 milyon liraya mal oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez ve Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi alanına 27 bin 275 metrekarelik yeni bir park da kazandırdı. Yürüyüş yolları, yeşil alan, bisiklet yolu, basketbol sahası, çocuk oyun ve açık hava spor alanları, sosyal tesis ve kafeteryalarıyla, Kepez ve Santral Mahallesi'nde yepyeni bir yaşam alanı oluştu.

Başkan Böcek, tamamlanan her iki projeyi de 20 Mart Çarşamba günü (yarın) saat 17.00'de Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Alanı'nda düzenlenecek açılış töreniyle halkın hizmetine sunacak.