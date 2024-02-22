Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili\'nde Çevre Düzenleme Projesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı Sahili'nde başlattığı çevre düzenleme projesinde çalışmalar sürüyor. 23 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere yaklaşık 74 bin metrekarelik bir alanı kapsayan projede, yüzde 60 seviyesi geçildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla yapımına başladığı Boğaçayı Köprüsü ile Liman arasında kalan 1 kilometre uzunluğundaki "2. Etap Konyaaltı Sahili Çevre Düzenleme Projesi"nde çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 200 milyon liralık bedelle hayata geçirilen proje 23 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere yaklaşık 74 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor. Projenin en kısa sürede tamamlanarak, yeni haliyle halkın kullanımına açılması hedefleniyor.
Projenin sahil tarafındaki yürüyüş yolu karo taşlarla, kuzey tarafındaki kaldırımlar da doğal taşlarla kaplanıyor. Yan yollardaki kaldırım çalışmaları tamamlandı. Akdeniz Bulvarı'ndaki orta refüjde bordür uygulaması, bazalt altı grobeton imalatı ve bazalt döşeme uygulaması yapıyor. Proje kapsamında oluşturulan seyir teraslarında perde kalıp, beton imalatı ve merdiven imalatında sona gelindi. Tüm alandaki altyapı çalışmaları sürerken Liman kavşağında bazalt döşeme imalatı gerçekleştiriliyor.
Projenin içerisinde, seyir terasları, park alanları, 1000 metrelik koşu yolu ve yine 1000 metrelik bisiklet yolu gibi alanların yanında kıyı kanununa uygun şekilde, 150'şer metre arayla büfeler ve şezlong alanlarıyla birlikte 370 araç kapasitesine sahip cep otoparklar da olacak. Proje dahilinde otobüsler için de ayrı bir park alanı bulunuyor.
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