Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli\'de Tarımsal Sulama Projesi\'ni Hayata Geçiriyor

Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, susuzluk nedeniyle sadece kuru tarım yapılan ve yoğun göç veren Korkuteli'nin Beğiş Susuzu Mahallesi'nde hayata geçirdiği "Tarımsal Sulama Projesi" ile 2 bin dekar araziye modern sulama sistemi kuruyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi'nin görevli mühendisleri tarafından yapılan son kontrollerin ardından projenin deneme aşamasına geçilerek, sulama sezonunda hizmete sunulması planlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Tarımsal Sulama Projesi'yle Korkuteli Atıksu Arıtma Tesisi'nden Beğiş Susuzu Ovası'na 16 kilometrelik boru hattıyla su iletilecek. Mühendislerin son kontrollerin ardından sulama sezonunda ovayı su ile buluşturulması planlanıyor.

Beğiş Susuzu Sulama Suyu Projesi'nde son kontrollerin gerçekleştiğini ve arazide son incelemenin yapıldığını ifade eden Tarımsal Dairesi Başkanlığı'nda görevli ziraat yüksek mühendisi Atilla Ünal, proje hakkında bilgi verdi. Ünal, şunları söyledi:

"SULAMA SEZONUNDA ÇİFTÇİMİZİN KULLANIMINA SUNACAĞIZ"

"Korkuteli Beğiş Susuzu Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi, 50 hane ve 250 çiftçimizin faydalanabileceği bir proje. Proje yaklaşık olarak 20 milyon TL'ye mal olacak. Bu tesisle bugüne kadar sulanamayan yaklaşık 2000 dekar arazi modern sulama sistemine kavuşmuş olacak. ASAT'ın Korkuteli Atıksu Arıtma tesisinden tekrar arıtılarak elde ettiğimiz 85 litre/saniye su depolanarak, buradan da çelik ve polietilen borulardan oluşan bir isale hattı ile Beğiş Susuzu Ovası'na iletilerek, 105 adet su almacı ile arazilere verilecektir. Tesisin son aşaması olan kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Yakında denemeleri yapılacak, sulama sezonunda da çiftçimizin kullanımına sunacağız."

Beğiş Susuzu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yalçın, Muhtarlar Toplantısı'nda köyün su sorunlarını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e ilettiklerini ve çözüm için çalışmaların başladığını söyledi. Yalçın, "Başkanımıza Beğiş Susuzu'nun yer üstü ve yer altı olmak üzere hiçbir su kaynağının olmadığını ifade ettim. O da sağ olsun hemen çalışmaların başlaması için talimat verdi. Yapılan projeyle Korkuteli Atıksu Arıtma Tesisi'nde arıtılan suyu borular vasıtasıyla arazilerimize kadar ulaştırdılar. Şu anda son kontroller yapılıyor. Muhittin Böcek başkanıma çok teşekkür ediyorum. Yılların Beğiş Susuzu'nu suya kavuşturdu" diye konuştu.

"SU GELİNCE BAMBAŞKA BİR HAYATIMIZ OLACAK"

Beğiş Susuzu'nda doğup susuzluktan dolayı yan köye göç etmek zorunda kaldıklarını söyleyen çiftçi Halil İbrahim Aslan, Beğiş Susuzu'nda yıllardır kuru tarım yaptıklarını aktardı Aslan, "Beğiş Susuzu'nda halkımız genellikle çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyor. Su olmadığı için kuru mahsul yetiştirmek zorundayız. Su gelince bambaşka bir hayatımız olacak. İmkanı olanlar sera yapar, sebze yetiştirir, mısır eker her şey yetişir burada" dedi.

Beğiş Susuzu Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi için toplam 20 milyon TL harcama yapıldı. Yürütülen proje kapsamında Antalya Korkuteli Atıksu Arıtma Tesisi'ne "Çıkış Suyu Filtrasyon-Dezenfeksiyon Ünitesi" yapılarak, arıtılmış atık su sulama suyu kriterlerine uygun hale getirildi.