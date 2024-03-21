Antalya Büyükşehir Belediyesi Nevruz Bayramı\'nı Renkli Etkinliklerle Kutluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı'nı Türki cumhuriyetleri ve Yörük derneklerinin iş birliğiyle renkli etkinliklerle kutlayacak. 23 Mart Cumartesi günü Konyaaltı Beachpark Varyant Meydanı'nda gerçekleşecek olan etkinliklerde gün boyu halk oyunları gösterisi, konserler ve yarışmalar yer alacak.
Baharın gelişini müjdeleyen ve yüzyıllardır Türk geleneklerinde kutlanan Bahar Bayramı Nevruz, bu yıl da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği renkli etkinliklerle kutlanacak. Ulusal ve uluslararası dayanışma ve Yörük dernekleri iş birliği içinde gerçekleşecek kutlama programı 23 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de Konyaaltı Beackpark Varyant Meydanı'nda yapılacak. Etkinlikler kapsamında Kırgızistan, Tataristan, Ahıska Türkleri, Kazakistan, Uygur Türkleri, Azerbaycan'dan katılım sağlayan grupların halk dansları gösterileri, semah gösterisi, demir-örs dövülmesi, ateşten atlama, geleneksel yarışmalar ve konserler düzenlenecek. Etkinlik alanında Yörük çadırları, Yörük eşyaları, okçuluk gösterileri, geleneksel çocuk oyunları, uluslararası derneklerin yöresel tanıtım stantları ile renkli kutlamalar yapılacak.
Nevruz Bayramı kutlamalarına tüm Antalyalılar'ın davetli olduğu bildirildi. - ANTALYA
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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