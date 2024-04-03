Antalya Büyükşehir Belediyesi, Otizm Farkındalık Günü'nde Özel Bireyler İçin Etkinlikler Düzenledi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde özel bireyler için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından otizm konusunda farkındalık yaratmak ve bu alandaki sorunlara dikkati çekmek amacıyla belirlenen 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi anlamlı bir etkinliğe imza attı. Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel bireyler için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

FİDAN DİKİP CAN SUYU VERDİLER

Etkinlikler kapsamında Rehabilitasyon Merkezi bahçesinde fidan diken öğrenciler gün boyunca farklı aktivitelerle eğlendi. Fidan dikiminden sonra özel bireyler, 'bocce' oyunu ile hem eğlendi hem de sosyal becerilerini geliştirdi.