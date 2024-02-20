Antalya Büyükşehir Belediyesi Sel Felaketinin Yaralarını Sarıyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, geçen günlerde yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri ev ev gezerek vatandaşların ihtiyaçlarını tespit ederken, bir yandan da gıda yardımı desteğinde bulunuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, geçen hafta Antalya'nın beş merkez ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında bölgenin yaralarını sarmak için çalışmalarını ilk andan itibaren aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, sel felaketinden en çok etkilenen Kepez ve Muratpaşa bölgesinde evleri tek tek gezerek, ihtiyaçları tespit ediyor.

Sokak sokak gezen Büyükşehir ekipleri, vatandaşlara ihtiyaçları yanı sıra gıda yardımında da bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ne vatandaşlar taleplerini iletebiliyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyologları da Kepez Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde tespit çalışması yaptı.

Sel felaketinde evlerini su basan mağdur vatandaşlardan Ayşe Bilgiç, "Evimiz su içinde kaldı. Evden zor çıktık. Halen olayın etkisi altındayız. Allah bu sıkıntıları kimseye yaşatmasın. Sağolsun Büyükşehir Belediyesi bizlerde ilgileniyor" dedi.

Hüsnü Karakaş Mahalle Muhtarı Ahmet Acar ise sel felaketinde mahallerinde çok sayıda evin su altında kaldığını belirterek, "Yağışların başladığı ilk gece Büyükşehir itfaiye ekiplerimiz hep yanımızda oldu. ASAT, evlerin içindeki suları tahliye etti. Evlerin içlerinin temizlenmesi noktasında Büyükşehir ekipleri yardıma koştu ve evleri temizledi. Bugün de vatandaşın eksiklerini tespit ederek gıda yardımında bulunuyor. Muhittin Başkan'a olayın ilk gününden itibaren yanımızda olduğu için teşekkür ederim" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli afet inceleme ekiplerinin sorumlusu Funda Alpaslan Talay ise çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Su baskının ilk anlarında itibaren bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde vatandaşlara yardımcı oluyor. İlk günden itibaren yemek, su, kıyafet gibi acil ihtiyaçlarını çözmeye çalıştık. Bugün de Hüsnü Karakaş Mahallemizde gıda dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Sosyolog arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor. Diğer yardımlarımızı da hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Yaşadıkları çok zor, hem sosyal psikolojik olarak hem de maddi ve manevi yardımlarımızla bütün vatandaşlarımızın yanındayız."