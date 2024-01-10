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Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde 321 Hayvan Sahiplendirildi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde 321 Hayvan Sahiplendirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2023 yılında 321 sokak hayvanı sahiplendirilerek sıcak yuvaya kavuşturuldu. Merkezde ayrıca 2 bin 481 sokak hayvanı kısırlaştırıldı ve 282 ortopedi operasyonu gerçekleştirildi. Merkezde halen 701 kedi ve köpek sahiplerini bekliyor.

10.01.2024 - 10:59,
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2023 yılında 321 sokak hayvanı sahiplendirilerek sıcak yuvaya kavuşturuldu. 2 bin 481 sokak hayvanının kısırlaştırıldığı merkezde, 282 ortopedi operasyonu yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde hayata geçirdiği Türkiye'nin en modern Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, can dostlara yuva oluyor. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde en iyi şartlarda misafir edilen sokak hayvanları, kalıcı aileler bulabilmek amacıyla sahiplendiriliyor. Bu kapsamda 2023 yılında merkezde barınan 321 sokak hayvanı yeni aileleriyle buluşturuldu. Merkeze halen 701 kedi ve köpek, sıcak bir yuvaya kavuşmak için sahiplerini bekliyor.

23 BİN 482 SOKAK HAYVANI KISIRLAŞTIRILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sahiplendirmenin yanı sıra, sokak hayvanlarının popülasyonunu kontrol altına almak adına  kısırlaştırma çalışması da yürütüyor. Bugüne kadar merkezde 2 bin 481 sokak hayvanı kısırlaştırılırken, sokak hayvanlarının kontrollü bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri sağlandı.

282 ORTOPEDİ OPERASYONU

Ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, hasta reviri, acil müdahale gibi bölümlere sahip Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ortopedi operasyonları da yapılıyor. Merkezde 2023 yılında 282 sokak hayvanının ortopedi operasyonu gerçekleştirildi.

SAHİPLERİNİ BEKLİYORLAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin sahiplendirme işlemleri ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (242) 246 59 00 numaralı telefonu arayarak, doğrudan merkeze ulaşabiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi\'nde 321 Hayvan Sahiplendirildi
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde 321 Hayvan Sahiplendirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde 321 Hayvan Sahiplendirildi - Son Dakika
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