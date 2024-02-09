Antalya Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan vatandaşlara destek veriyor

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Soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan vatandaşlara destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, 82 evsizi Bimekan Barınma Merkezi'nde ağırlıyor.

Yağış, fırtına ve soğukların etkili olduğu Antalya'da sokakta yaşamlarını sürdürmek zorunda olan vatandaşlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Bimekan Barınma Merkezi'nde ağırlanıyor. 10 Ekim 2023 yılında yeniden faaliyete geçen Bimekan'da 82 evsiz vatandaş ağırlanıyor.

Bimekan Barınma Merkezi'nde emniyet güçlerine ve zabıta ekiplerine veya bireysel olarak başvuru yapan vatandaşlara, sağlık, giyim, yemek, duş, çamaşır ve temel barınma gibi birçok imkan sağlanıyor. Toplamda 82 yatak kapasitesi olan birimde son 2 ay içerisinde 250 evsiz vatandaşa barınma imkanı sunuldu.

Bimekan Barınma Merkezi'nden faydalanan 55 yaşındaki Murat Demirkapı, bu tarz barınma merkezlerinin her yerde olmasının gerektiğini vurgulayarak, "Buradaki çalışanlarımızdan Allah bin kere razı olsun. Burada sıcak çorbamız, yemeğimiz çıkıyor ve tüm imkanlarından faydalanabiliyoruz. Günlük ihtiyaçlarımızı da karşılayabildiğimiz bir yer. Buradaki çalışan tüm arkadaşlardan da memnunuz. Bu tarz yerlerin her yerde olması gerek" diye konuştu.

Bir diğer Bimekan sakini olan ve 2020 yılından bugüne Bimekan Merkezi'nde kalan İsmail Davran ise merkezin tüm yaşam koşullarını karşıladığını söyleyerek, "Burası sıcak bir yuva oldu. Sokakta kalan bizim gibi vatandaşların bu tarz mekanların değerini bilmesi lazım. Belediyemiz bizlere böyle bir imkan sağlıyor. Bütün arkadaşlarım ve şahsım adına Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum" dedi.