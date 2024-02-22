Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yazır Mahallesi\'nde çiftçilere süt tankı tahsis etti

Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma hedefi doğrultusunda çiftçilere desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Korkuteli ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde faaliyet gösteren S.S. Yazır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne, 1 adet 4 ton hacimli süt tankı tahsis edildi.

Yerel ekonomiyi güçlendirmeyi ve çiftçilerin üretim kapasitesini artırmayı amaçlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yazır Mahallesi'nde gerçekleştirdiği çalışma ile hayvancılığa destek verdi. S.S. Yazır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerine tahsis edilen modern teknolojiye uygun tasarlanmış 4 tonluk süt tankı, sütün daha iyi koşullarda muhafaza edilmesine olanak tanıyacak.

1800 HANE YARARLANACAK

S.S. Yazı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yaşar Kocaoğlu, bin 800 hanenin süt tankından faydalanacağını belirterek, "Süt soğutma tankımız yeterli değildi ve biz de Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne müracaatta bulunduk. Akabinde 4 tonluk 1 adet süt tankımız kooperatifimize geldi. Yazır Mahallesi'ndeki bin 800 hane bu sütten faydalanabilecek. Kırsal kesimdeki çalışmalarını her daim sürdüren Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.