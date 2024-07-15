Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konvoyu Düzenlendi

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla polis ve jandarma ekipleri tarafından konvoy düzenlendi.

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin püskürtülmesinin 8. yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilçede etkinlikler düzenlendi. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Karakolu ve Jandarma Trafik personelleri tarafından düzenlenen konvoy, halk tarafından büyük ilgi gördü. Konvoya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiserler ve polisler, İlçe Jandarma Karakolu'nda görevli personeller ile Jandarma Trafik personelleri katıldı. Saat 11.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan konvoy, ilçe merkezi, Cumhuriyet Mahallesi, Pazarcı Mahallesi ve Ekmel Mahallesi'nin ardından tekrar Cumhuriyet Meydanı'na dönülmesinin ardından sona erdi. - ANTALYA