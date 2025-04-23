Antalya\'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Antalya'nın ilçelerinde, TBMM'nin açılışının 105'inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde çocuklar, dans, şiir, bando ve halk oyunları gösterileriyle bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Antalya'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, çocuklar günün anlam ve önemine ithafen bando gösterisi ve halk oyunları sergiledi. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, törenden sonra yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın sembolü, millet iradesinin yegane temsilcisi TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümünü büyük bir neşe ile kutluyoruz. Ülkemiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükselecektir" dedi.

Kemer Belediyesi tarafından Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda düzenlenen "23 Nisan Çocuk Şenliği" de büyük ilgi gördü. Etkinliklerde çocuklar, oyun gruplarında eğlenerek, yüz boyama ve çeşitli aktivitelerle keyifli anlar yaşadı. Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, etkinliklerin saat 21.00'e kadar süreceğini belirterek, "Tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum. 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızın her günü bayram olsun"

Kepez Belediyesi'nin düzenlediği "23 Nisan Çocuk Şenliği" ise Dokuma Park'ta büyük bir kalabalıkla gerçekleşti. Başkan Mesut Kocagöz'ün çocuklarla beraber kortej yürüyüşüne katıldığı etkinlikte, çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Başkan Kocagöz, "Çocuklarımızın her günü bayram olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini, vatan ve bayrak sevgisini çocuklarımıza iyi anlattığımız zaman bu ülkenin sırtı yere gelmez" ifadelerini kullandı.

Dokuma Park'taki etkinlikler, gün boyunca bilim, maskot ve dans gösterileriyle devam edecek.

Kumluca ilçesinde gerçekleştirilen kutlamalarda da öğrenciler, hazırladıkları dans ve müzik gösterileriyle ailelerine unutulmaz anlar yaşattı. Aileler, çocuklarının performanslarını cep telefonlarıyla kaydederek, bu özel günü ölümsüzleştirdi.

Konyaaltı Belediyesi de kreşleri ve Bebek Parkı'nda büyük bir coşkuyla kutlama düzenledi. Hurma, Gürsu, Toros ve Uncalı kreşlerinde minikler, hazırladıkları dans ve müzik gösterileriyle ailelerinden büyük alkış aldı. Bebek Parkı'nda ise "Çal Söyle" ve "Hikaye Zamanı" gibi etkinliklerle çocuklar eğlenceli saatler geçirdi, yüz boyama ve danslarla parkı bir çocuk şenliğine dönüştürdü. - ANTALYA