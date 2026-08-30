Antalya'da Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Antalya'da Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Antalya\'da Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumu ve geçit töreniyle kutlandı. Vali Şahin ve protokol üyeleri vatandaşların bayramını kutladı, tören halk oyunları ve geçit töreniyle sona erdi.

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunumu ve geçit töreniyle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü Antalya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinliklerde ilk olarak Ulusal Yükseliş Anıtı'na çelenk sunuldu. Antalya Valiliği, Antalya Garnizon Komutanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin Atatürk anıtına sunulmasının ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin ve beraberindekiler Valilik binasına geçerek burada tebrikleri kabul etti. Tebriklerin kabulünün ardından törenler Cumhuriyet Caddesi'nde devam etti. Vali Şahin, Antalya Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir araç üzerinde protokol üyeleri ve vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Türk Silahlı Kuvvetleri adına günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmanın ardından tören halk oyunları gösterisi, şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra jandarma, sahil güvenlik, emniyet personelinin katıldığı geçit töreni ile sona erdi.

Törene Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı Gürkan Erten Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, AK Parti Antalya Milletvekilleri Tuğba Vural Çokal, Mustafa Köse, Yeni Parti Antalya milletvekilleri Aliye Coşar, Mustafa Erdem, CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Muratpaşa Kamakamı İhsan Kara, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Aksu Kaymakamı Cevat Çelik, Döşemealtı Kaymakamı Ünal Çakıcı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, siyasi partiler ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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