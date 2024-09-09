Yerel

Antalya'da 514 bin 888 öğrenci, 38 bin 266 öğretmen ders başı yaptı

Vali Şahin: "Bizi biz yapan değerleri çocuklarımıza aktarmamız gerekiyor"

ANTALYA - Vali Hulusi Şahin, '2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası' dolayısıyla düzenlenen törene katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Törende konuşan Vali Şahin, "Bizi biz yapan değerleri çocuklarımıza aktarmamız gerekiyor. Bu konuda öğretmenlerimize ve ailelerimize büyük görev düşüyor" dedi.

Antalya'da, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İlk ve Ortaöğretim kurumlarındaki 514 bin 888 öğrenci ve 38 bin 266 öğretmen için 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı. Manavgat Ramazan Tunç İlkokulu'nda düzenlenen, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası açılış törenine katılan Vali Hulusi Şahin, yeni eğitim ve öğretim dönemine başlayan öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Hayırsever vatandaşlardan eğitim seferberliği

Antalya'daki hayırsever vatandaşların eğitime verdikleri destekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Şahin, "Devletimizin yaptığı her dersliğe, en az bir derslik de hayırsever vatandaşlarımız ekliyor. Böylece devletimizin üzerindeki yük azalıyor. Eğitim; iş insanlarının, derneklerin, vakıfların yani toplumun tüm kesimlerinin harekete geçirilmesi ve seferberlik ruhu ile hareket edilmesiyle kazanılacak bir davadır. Yaptıkları bu anlamlı hayır için Tunç ailesine ve Antalya'da ki tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımıza bizi biz yapan değerleri öğretelim"

Vali Şahin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile birlikte öğrencilere bilgi yüklemekten ziyade bilgiyi işlemeye yönelik bir eğitim verileceğini belirterek, "Öğrencilere değerler eğitiminin kazandırılması çok önemli. Aileye hürmet, fedakarlık, şefkat ve merhamet, ülkesini ve bayrağını sevmek gibi bizi biz yapan değerleri çocuklarımıza aktarmamız gerekiyor. Bunun için sadece okul yeterli değil. Annelere, babalara yani ailelere büyük görev düşüyor. Çocuklarımızı yabancı unsurların etkisinde bırakmayalım ve çok iyi koruyalım. Yoksa evlatlarımızı hem mental hem de fiziki olarak kaybederiz. Yeni eğitim ve öğretim yılında gerek öğretmenlerimizle, gerekse ailelerimizle bu konu üzerinde daha fazla çalışacağız ve daha dikkatli olacağız" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Vali Şahin, hayırsever iş insanı Burak Tunç'a, Manavgat Ramazan Tunç İlkokulunun inşasına sağladığı katkılardan dolayı plaket takdim etti.

Katılımcılar ile birlikte açılış kurdelesini kesen Vali Şahin, sınıfları gezerek öğrencilere kitap takdim etti. Öğrencilerin ardından Öğretmenlerle sohbet eden Vali Şahin, günün anısına öğrencilerle birlikte okul bahçesinde zeytin fidanı dikti.

Törene Vali Şahin'in yanı sıra, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, hayırsever iş insanı Burak Tunç, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı.

(BLT-SM-BA-Y)