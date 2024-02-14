Antalya'da su dolan bodrum katta mahsur kalan kedi AFAD gönüllüsü tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da su dolan bodrum katta mahsur kalan kedi AFAD gönüllüsü tarafından kurtarıldı

Antalya\'da su dolan bodrum katta mahsur kalan kedi AFAD gönüllüsü tarafından kurtarıldı

Antalya'da sağanak yağış nedeniyle sular altında kalan bir apartmanın bodrum katında mahsur kalan bir kedi, AFAD gönüllüsü tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

14.02.2024 10:31  Güncelleme: 10:34
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Antalya'da su dolan bodrum katta mahsur kalan bir kediyi AFAD gönüllüsü bir kadın kendi hayatını hiçe sayarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Turuncu kodla uyarılan Antalya'da dün etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda araç, ev ve iş yeri sular altında kaldı. Dün Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde çekilen bir görüntü ise yüzleri gülümsetti. Bir apartmanın yağmur suyuyla dolan bodrum katında mahsur kalan bir kediyi, AFAD gönüllüsü Gülcan Demirbilek kurtardı. Boyuna kadar suyun içerisine giren Demirbilek, "Rabbim sen yardım et" diyerek kediyi alarak mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler binlerce yorum ve beğeni aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da su dolan bodrum katta mahsur kalan kedi AFAD gönüllüsü tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da su dolan bodrum katta mahsur kalan kedi AFAD gönüllüsü tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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