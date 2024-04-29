Antalya'da Araç Boyacısı Dolandırıldı: 90 Bin TL'lik Birikimini Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Araç Boyacısı Dolandırıldı: 90 Bin TL'lik Birikimini Kaybetti

Antalya\'da Araç Boyacısı Dolandırıldı: 90 Bin TL\'lik Birikimini Kaybetti

Antalya'da araç boyacısı Cumali Orhan, internetten gördüğü kazalı ve trafikten men aracını satın almak için 90 bin TL ödedi. Ancak aracın satılık olmadığını ve ruhsatın sahte olduğunu öğrenen Orhan, dolandırıldığını anladı. 1,5 yıllık birikimini kaybeden Orhan, mağduriyetini anlattı ve dolandırıcıya seslendi.

29.04.2024 12:39
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Antalya'da internetten gördüğü kazalı ve trafikten men aracı 90 bin TL'ye almak isteyen araç boyacısı Cumali Orhan, adına düzenlenen ruhsata güvenip ücreti peşin yatırınca 1,5 yıllık birikiminden oldu. Satın aldığını zannettiği aracın satılık olmadığını, hatta başkasına ait olduğunu öğrenen Orhan, düzenlenen ruhsattaki plakanın tek harfinin farklı olduğunu görünce dolandırıldığını anladı. Orhan, "Hayali bir aracı satın almışım. 1,5 senelik birikimimi adam 15 dakikada aldı" dedi.

Antalya'da sanayide araç boyamacılığı ile uğraşan 2 çocuk babası Cumali Orhan (40), internetten 105 bin TL'den satışa konulan kazalı bir aracı satın almak için A.S. ile iletişime geçti. Taraflar 90 bin TL'ye anlaşırken, Orhan Kırşehir'deki araca bakmaları için kuzenlerini belirtilen adrese yönlendirdi. Kuzenlerinin araçları görmesi üzerine satış işlemlerine başlanırken, A.S.'nin bulduğu şahsa vekalet veren Orhan, kendi adına düzenlenen ruhsata güvenip 90 bin TL'yi karşı tarafa gönderdi.

Ruhsattaki harfi görünce şoke oldu

Ardından aracı almak için oto servisi arayan Orhan, aracın satılık olmadığını ve ruhsat sahibinin başka kişiye ait olduğunu öğrenince şoke oldu. Ruhsatı kontrol eden Orhan, ilandaki aracın plakasıyla adına düzenlenen ruhsattaki plakada tek bir harfin farklı olduğunu görünce dolandırıldığının farkına vardı. Bir yandan karşı tarafa ulaşamayan Orhan, sahte ruhsattaki plakayı sorgulattı ve belirtilen plakada trafiğe kayıtlı bir araç olmadığını öğrenince soluğu polis merkezinde aldı.

"Plakadaki tek farkı kaçırdım"

Yaşadıklarını anlatan Cumali Orhan, "Benim adıma hazırlanan sahte bir sahte ruhsat, noter huzurunda imza atıyormuş gibi sahte bir sözleşme. Biz de adama güvendik. Aracın plakası ile bizim almak istediğimiz aracın plakası arasında tek bir fark var. Biz bunu kaçırdık. Gördüğüm aracın plakasında EH, bizimkinde EM yazmışlar. Tek harfi değiştirmiş, bunu ben fark etmedim" dedi.

"1,5 senelik birikimimi adam 15 dakikada aldı"

Parayı yatırdıktan sonra servisi aradığını ancak aldığı yanıtla şok geçirdiğini ifade eden Orhan, "Aracı satın aldığımı söyledim, sahibinin aranmasını istedim. Sahibi ne vekalet vermiş ne satış vermiş. Yani sahibi başkası çıkıyor. Yani ben hayali bir aracı satın almışım. Vekalet ücretleri, doları bozdurmamdaki zararla birlikte 100 bin TL param gitti. Bizim yatırdığımız hesaptan parayı çekmiş, hemen bankadan o hesabı kapattırmış. Sonra hiç onlara ulaşamadım. Çok mağdurum. 1,5 senelik birikimimi adam 15 dakikada aldı" diye konuştu.

"İnsan değildir, hayvandan da sayılmaz"

Orhan, kendisini dolandıran kişiye de seslenip, "Bu işi yaptığına göre onun çoluğu çocuğu yok, vicdanı da yoktur. Benim iyi niyetimi kullanıp bana zarar veriyorsa insan değildir, hayvandan da sayılmaz. Vidanı varsa benim paramı ödesin. Hakkımı helal etmiyorum. Bu dünyada olmazsa bile öbür dünyada illaki karşılaşacağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Araç Boyacısı Dolandırıldı: 90 Bin TL'lik Birikimini Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Araç Boyacısı Dolandırıldı: 90 Bin TL'lik Birikimini Kaybetti - Son Dakika
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