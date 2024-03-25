Antalya\'da ASAT Rögar Kapakları Renkli Motiflerle Boyandı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin turistik noktalarında bulunan ASAT'a bağlı rögar kapaklarını renkli motiflerle boyadı.

Antalya'da, ASAT rögar kapakları grafiti sanatı ile hem estetik hem de modern bir görünüme kavuşturuldu. Kentin turistik cazibe noktalarından Kaleiçi Kral Yolu, Atatürk Caddesi ve Karaalioğlu Parkı'nda bulunan ASAT rögar kapakları, grafiti sanatçıları tarafından renkli figürlerle boyandı.

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı İsmail Oskay, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Şehrimizin kent estetiğine, dokusuna ve güzelliğine değer katacak uygulamalar yapıyoruz. ASAT döküm kapaklarını da kentimizin renkliliğine ve canlılığına uygun olarak grafiti sanatıyla estetik bir görünüme kavuşturduk. Sokak ve caddeler renklendi. Çalışma çevre esnafımız başta olmak üzere yerli ve yabancı tüm vatandaşların ilgisini çekti. Kentimizin farklı noktalarında da bu uygulamayı sürdüreceğiz."