Antalya'da Atlı Jandarma Ekipleri Sahil ve Plajların Güvenliğini Sağlıyor - Son Dakika
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Antalya'da Atlı Jandarma Ekipleri Sahil ve Plajların Güvenliğini Sağlıyor

Antalya\'da Atlı Jandarma Ekipleri Sahil ve Plajların Güvenliğini Sağlıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'nde sahil ve plajların güvenliğini atlı jandarma ekipleri sağlıyor. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Atlı Birlik Komutanlığı iş birliğiyle Side'de sahil ve plajların kontrolünü atlı jandarma sağlıyor. Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 12.00-15.00 saatleri arasında sahil, plaj ve Apollon Tapınağı mevkilerinde atlı birlikler önleyici kolluk devriyesi faaliyeti gerçekleştiriyor.

22.08.2024 16:20
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Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'nde sahil ve plajların güvenliğini atlı jandarma ekipleri sağlıyor.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Atlı Birlik Komutanlığı iş birliğiyle Side'de sahil ve plajların kontrolünü atlı jandarma sağlıyor. Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 12.00-15.00 saatleri arasında sahil, plaj ve Apollon Tapınağı mevkilerinde atlı birlikler önleyici kolluk devriyesi faaliyeti gerçekleştiriyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Antalya'da Atlı Jandarma Ekipleri Sahil ve Plajların Güvenliğini Sağlıyor - Son Dakika
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