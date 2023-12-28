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Antalya'da Atlı Polisler Vatandaşlara Huzur ve Güven Sağlıyor - Son Dakika
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Antalya'da Atlı Polisler Vatandaşlara Huzur ve Güven Sağlıyor

Antalya'da asayiş olaylarının önüne geçen atlı polisler, kent merkezinde bulunan ormanlık alanlarda görev alarak vatandaşlara huzur ve güven sağlıyor. Ekipler, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşarak mesailerinin yarısını fotoğraf çektirmek isteyenlere ayırıyor. Atlı polisler, turizmin başkenti Antalya'nın Konyaaltı sahilinde yaz aylarında artan asayiş olaylarının önüne geçmek için görev yapıyor. Ayrıca, hırsızlık olaylarında da etkili olan atlı polisler, turistlerin ve vatandaşların ilgi odağı haline gelmiştir.

Antalya\'da Atlı Polisler Vatandaşlara Huzur ve Güven Sağlıyor
28.12.2023 - 10:09,
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Antalya'da asayiş olaylarının önüne geçerek suçluların korkulu rüyası haline gelen atlı polisler, kent merkezinde bulunan ormanlık alanlarda görev alarak vatandaşlara huzur ve güven sağlıyor. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan ekipler, mesailerinin yarısını adeta fotoğraf çektirmek isteyenlere ayırdı.

Her yıl milyonlarca turist ağırlayan turizmin başkenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yaz aylarında artışa geçen asayiş olaylarının önüne geçmek için görev alan atlı polisler, kış aylarında ise güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte ormanlık alanlara akın eden vatandaşların arasında görev yapıyor. Görev öncesi Konyaaltı ilçesi Çakırlar mevkiindeki Atlı Polis Birliği'nde bulunan çiftlikten sırayla çıkarılan Börü ve Vinner isimli atların önce ayak ve üst bakımları yapılıyor. İşlemleri tamamlanan atlar kendilerini bekleyen hayvan taşıma aracına alınarak, görev alanına doğru yola çıkıyor. Boş bir alanda indirilen atlar görevlerine başlıyorlar.

Haftanın belirli günlerinde Atatürk Kültür Parkı'nda görev alan Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Birliği, özellikle kara taşıtlarının giremediği yerlerde toplumsal olaylara müdahalede her an göreve hazır bekliyor. Atlı Polis Birliği öncelikle asayiş olaylarını önleyici görevlerde bulunurken, diğer taraftandın da açık alanda meydana gelen hırsızlık olaylarında hırsızların korkulu rüyaları haline geldi. Ekipler aynı zamanda yabancı tatilciler ve vatandaşların da ilgi odağı oldu. Polisler tatilcilerin fotoğraf taleplerini de geri çevirmeyerek fotoğraf çekmelerine izin verdi. Atlı Polis Birliği yaz aylarında orman yangınlarına karşı da önleyici görevlerde bulunurken, futbol müsabakalarında da görev alıyor.

"Özellikle turistlerin yoğun olduğu bölgede çok etkili oluyoruz"

Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan Davut Kaymaz, "Antalya'da yaz döneminde turist yoğunluğu yaşanırken, kış aylarında da ikilimi dolayısıyla ormanlık ve piknik alanlarında yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlarımızın daha güvenli daha huzurlu bir gün geçirmeleri için motorize ekiplerin dahi girmekte zorlandığı yerlere girerek, görevimizi en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın bize karşı ilgisi çok fazla oluyor. Bir görevimizin yarısı neredeyse onlarla fotoğraf çektiriyoruz. Kimseyi kırmıyoruz, biz nerede ne zaman kalabalık varsa orada o saatte görev alıyoruz" dedi.

"Burada görev yapmaları çok iyi, polislerimizin işi zor"

Atların ismini kendileri tarafından konduğunu belirten Kaymaz, "Ben değiştirmek istedim ama kabul etmedi, atımız yeni ismine alışamadı. Polis olarak görev yapmak çok ayrı, bir de yanında bir canlının üzerinde görev yapmak ise çok daha ayrıdır. Bizim atlarımız ile duygusal bir bağımız var, onunla beraber gezmek onun duygularını hissetmek gerekir" sözlerine yer verdi.

Antalya'da yaşayan Özbekistanlı Fatma Muhsinova ise düşüncelerini şöyle dile getirdi:

"Bugün burası çok kalabalık, atlı polisleri görünce insan kendisini güvende hissediyor. Burada görev yapmaları çok iyi, polislerimizin işi zor. Kendilerine teşekkür ediyorum, onların sayesinde buralarda daha rahat geziyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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