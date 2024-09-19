Antalya'da Avrupa Hareketlilik Haftası Bisiklet Etkinliğiyle Başladı - Son Dakika
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Antalya'da Avrupa Hareketlilik Haftası Bisiklet Etkinliğiyle Başladı

16-22 Eylül tarihlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Antalya'da Döşemealtı Osman Ali Cingöz İlköğretim Okulu'nda 'Okuluma Bisiklet ile Geliyorum' etkinliği ve bisiklet turuyla başladı. Hafta, 'Paylaşımlı Kamusal Alan' teması etrafında çeşitli etkinliklerle dolu geçiyor.

19.09.2024 16:01
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Antalya'da 16-22 Eylül tarihlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Döşemealtı Osman Ali Cingöz İlköğretim Okulu'nda düzenlenen "Okuluma Bisiklet ile Geliyorum" etkinliğiyle başladı. Hafta kapsamında Atatürk Parkı ile Karaalioğlu Parkı arasında 90 kişinin katılımıyla bisiklet sürüşü de gerçekleştirildi.

Bu yıl "Paylaşımlı Kamusal Alan" teması ve "Paylaşımlı Kamusal Alanlarda Şehri Birlikte Yaşayalım" sloganıyla gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası, Antalya'da çeşitli etkinliklerle 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanıyor. Hafta, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler, toplantılar ve eğitimlerle dolu dolu geçiyor. Haftanın açılışında gerçekleştirilen "Okuluma Bisiklet ile Geliyorum" etkinliğinde Döşemealtı Osman Ali Cingöz İlköğretim Okulu'ndaki öğrenciler, bisiklet sürerek keyifli bir gün geçirdi. Karbon salınımının azaltılmasına dikkat çeken etkinlikte öğrenciler bisikletle okula gelip, boyama alanlarında oyunlar oynadı ve bisiklet sürüş eğitimine katıldı.

Bisiklet turu düzenlendi

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, kutlamaların bu yılki "Paylaşımlı Kamusal Alan" temasına uygun olarak bir bisiklet turu da düzenlendi. Akşam, Atatürk Parkı Barbaros Çay Bahçesi karşısında toplanan 8 farklı bisiklet grubundan 90 bisiklet sürücüsü Karaalioğlu Parkı'na kadar bisiklet sürerek farkındalık oluşturdu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Avrupa Hareketlilik Haftası Bisiklet Etkinliğiyle Başladı - Son Dakika

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