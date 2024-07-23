Antalya\'da Bir Esnaf, Sahiplendiği Karga Yavrusunu Besliyor

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Antalya'da bir esnaf, sahiplendiği karga yavrusunu elleriyle besleyip suyunu içiriyor. Yavru karga, esnafın yanında bir an olsun ayrılmıyor.

Antalya'da besicilik yapan ve çevresindeki arkadaşları tarafından hayvanlara düşkünlüğü ile bilinen Fikret Koptekin, bir tanıdığının kedilerin saldırısından kurtardığı yavru kargayı sahiplendi. Koptekin, bir süredir iş yerinde bulunan karga yavrusunu elleriyle besleyip suyunu içiriyor. İşletmede bulunan diğer hayvanlarla uyum içinde olduğu görülen yavru karganın en iyi oyun arkadaşı ise yavru bir kedi.

Kısa sürede kendisine alıştığını ve benimsediğini söyleyen Fikret Koptekin, "Bir arkadaşım bulmuş, hediye etti. Yaklaşık 15 gündür bakıyorum. Çok evcil bir hayvan, Bende muhabbet kuşu ve kedi de var. Bu tür hayvanları seviyorum. Elimle besliyorum, kendi çocuğum gibi bakıyorum. Sözümü dinlemeye yavaş yavaş alışıyor. Kendi çocuğumdan farkı yok benim için" dedi. - ANTALYA