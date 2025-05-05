Antalya'da Çiftlerden 05.05.2025 Yoğunluğu - Son Dakika
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Antalya'da Çiftlerden 05.05.2025 Yoğunluğu

Antalya\'da Çiftlerden 05.05.2025 Yoğunluğu

Antalya'da, 25 çift özel bir tarihte evlenmek için 05.05.2025 tarihini seçti. Büyükşehir Belediyesi nikah salonunda düzenlenen anlamlı tarihte nikah törenleri oldukça yoğun geçti.

05.05.2025 17:10  Güncelleme: 17:13
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Antalya'da evliliklerini özel bir tarihte gerçekleştirmek isteyen çiftler "05.05.2025" tarihini seçti. Aylar öncesinden bu özel tarihte hayatlarını birleştirmek için nikah randevusu alan 25 çift Antalya Büyükşehir Belediyesi nikah salonunda 'Evet' dedi.

Büyükşehir Belediyesi nikah salonunda 05.05.2025 yoğunluğu yaşandı. Evliliklerine özel ve akılda kalıcı bir tarihte başlamak isteyen çiftler, bu özel tarihte nikahlarını gerçekleştirmek için nikah salonlarına akın etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Dairesi Başkanlığı'na müracaatta bulunan 25 çiftin nikah törenleri yarım saat arayla gerçekleştirildi. Yoğunluktan dolayı Büyükşehir Belediyesi nikah salonu bir an olsun boş kalmadı. Nikah memurları benzer yoğunluğun 25.05.2025 tarihinde de yaşanacağını söyleyerek, şimdiden 50'nin üzerinde nikah randevusunun alındığını belirtti.

Erkekler için evlilik tarihi önemli

Nikah tarihlerini 05.05.2025 olarak seçen çiftlerden Barış ve Fadime İnan çifti "Bu güzel tarihte hayatımızı birleştirmekten son derece mutluyuz. Eşimle birlikte nikah tarihi bakarken beşli tarihin bu yıla denk geldiğini fark ettik ve seçtik. Erkekler için evlilik tarihinin unutulmaması önemli, benim için iyi oldu. Başkanımız Muhittin Böcek'e bizlere sağladığı imkanlar ve kolaylıklar için teşekkür ederiz" dedi.

Güzel bir tarih

Orkun ve Rümeysa Çeliker çifti ise özellikle 05.05.2025 tarihini seçtiklerini belirterek, "Bu tarih evliliğimiz içinde özel bir yere sahip olacak. Bizim için de çok özel bir an, mutluyuz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Çiftlerden 05.05.2025 Yoğunluğu - Son Dakika

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