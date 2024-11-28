Antalya'da Çocuk Parkında Silahlı Çatışma - Son Dakika
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Antalya'da Çocuk Parkında Silahlı Çatışma

Antalya\'da Çocuk Parkında Silahlı Çatışma

Çocuk parkında yaşanan silahlı çatışmada 2 çocuk yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

28.11.2024 19:26
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Parkta oynayan 2 çocuğun yaralandığı olayda 2 kişi tutuklandı

ANTALYA - Antalya'da kız kaçırma nedeniyle aralarında husumet bulunan iki ailenin çocuk parkındaki silahlı çatışmasında gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1068 ve 1070 sokak kesişiminde bulunan çocuk parkında önceki gün meydana gelen olayda yeğenlerini oyun oynamaları için sokak üzerinde bulunan parka getiren Yiğit A.'ya bankta oturduğu sırada kız kaçırma nedeniyle aralarında husumet bulunan eşinin ailesi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğramıştı. Olay sırasında çocuk parkında oyun oynayan Ecrin A. ve Berat A. saçmaların hedefi olarak çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu olayla ilgili 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan 10 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Çocuk Parkında Silahlı Çatışma - Son Dakika

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