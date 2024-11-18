Antalya'da Demirler Arasında Mahsur Kalan Kedi Kurtarılamadı - Son Dakika
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Yerel

Antalya'da Demirler Arasında Mahsur Kalan Kedi Kurtarılamadı

Antalya\'da Demirler Arasında Mahsur Kalan Kedi Kurtarılamadı

Antalya'da bir apartmanın ikinci katında demirler arasında mahsur kalan kedinin kurtarılması için itfaiye ekibi seferber oldu. Çevredeki vatandaşlar ve turistler, kurtarma çalışmalarını ilgiyle izledi. Uzun uğraşlara rağmen kedi yakalanamadı.

18.11.2024 23:41
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Demirler arasında mahsur kalan kedinin kurtarılışını film izler gibi izlediler

ANTALYA - Antalya'da bir apartmanın ikinci katında demirler arasında mahsur kalan kedinin itfaiye ekibi tarafından kurtarma çalışması çevredeki vatandaşlar ve turistler tarafından merakla izlendi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı yakınında bulunan bir apartmanın ikinci katında ki demirler arasında mahsur kalan kediyi gören bölge esnafı kedi uzun süre bulunduğu yerden inemeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak itfaiyeden yardım istedi. Sepetli araç ile verilen adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip kediyi bulunduğu yerden indirmek için çalışma başlattı. Apartmanın ikinci kat seviyesine uzatılan sepetteki itfaiye eri normal yollarla ulaşamayınca hayvan yakalama aparatı ile kediyi bulunduğu yerden çıkarmak istedi.

Turistler meraklı gözlerle izledi

Ancak ürken kedi bulunduğu yerden hızla uzaklaştı. Kedinin geçtiği alana uzatılan sepetteki itfaiyeci uzun süre uğraşmasına rağmen kedi çevik bir hamle ile bir kez daha kaçmayı başardı. Bu kentin en işlek noktalarından birisinde gerçekleştirilen kedi kurtarma operasyonunu vatandaşlar ve yabancı turistler film izler gibi meraklı gözlerle izledi. Bazı turistlerin itfaiye erinin kurtarma çalışmasını cep telefonu ile kayda aldığı görüldü. İtfaiye ekibinin uzun uğraşlarına rağmen kedi yakalanamayınca ekip bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Demirler Arasında Mahsur Kalan Kedi Kurtarılamadı - Son Dakika

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