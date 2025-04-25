Antalya\'da Dilenciye 4 Bin Lira Ceza

Antalya'da denetim yapan zabıta ekiplerinin hastane önünde yakaladığı dilencinin üzerinden 3 bin 973 lira çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Denetim Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını sömüren dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda Muratpaşa ilçesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde dilencilik yapan bir kişiyi tespit etti. Ekipler, isminin P.T. (64) olduğu öğrenilen şahsın üzerinden çıkan 3 bin 973 TL'ye el koydu.

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33/1 maddesi gereğince para cezası işlemi uygulanan P.T., bölgeden uzaklaştırıldı. - ANTALYA