Antalya'da elinde kesi bulunan kızı acil servisten geri çeviren özel hastane: "Başvuru sırasında kırmızı alanda 3 hasta vardı, kesi yeni değildi"
"Değerlendirmede aktif kanamanın olmadığı, nörovasküler muayenenin normal olduğu ve yüzeysel abrazyonların olduğu tespit edildi"
"Hastaya giriş ve tedavi planlanmak istenmiş fakat o sırada daha önce hastanemizde hekimlere sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmaktan dolayı beyaz kod davası olan ve davası devam eden, hastanın yakını olmayan şahıs kamera ile izinsiz kayıt yapmaya başladı ve görevli personele taciz ve hakarette bulundu"
ANTALYA - Antalya'da elinde yaşanan kesinin ardından özel bir hastaneye başvuran küçük kız çocuğunun, müdahale edilmeden geri çevrildiği iddia edildi. Olayın ardından açıklamada bulunan hastane ise küçük kızın başvuru yaptığı sırada kırmızı alanda 3 hastaya müdahale edildiğini ve kızın elinde yaşanan kesinin sabah saatlerinde meydana geldiği ifade edildi.
Antalya'da elinde kesi oluşan ve tedavi için annesiyle birlikte özel bir hastanenin acil servisine giden küçük kız, iddiaya göre sigortası olmadığı gerekçesi ile kapıdan geri çevrildi. Diğer taraftan küçük kız çocuğunun elinin hijyenik bir ortamda değil kayıt masasının yanında kontrol edilmesi tepki çekti. Yaşananları sosyal medyadan paylaşarak gündeme getiren Hikmet Tuğsuz, "Haksızlık karşısında durmazdım, bunlar hepimizin başına gelebilir. Gariban özel bir hastaneye gidemeyecek mi? Annenin yüzündeki ifadeyi kim görse çok üzülürdü. Acil bir vaka var ortada. Kimse susmasın, her yerden paylaştım. İnşallah bir yaptırım olur" dedi.
Olay, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'ndeki Yaşam Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elinde kesi oluşan 18 yaşından küçük bir kız çocuğu annesi ile birlikte hastanenin acil giriş kapısından girerek müdahale edilmesini istedi. İddiaya göre, hastanede görevli personel, çocuğun sigortasının olmadığını söyleyerek kayıt için 2 bin TL isteyerek kayıt yapmadı. Diğer taraftan küçük kız çocuğunun elinin hijyenik bir ortamda değil de kayıt masasının yanında kontrol edilmesi tepki çekti. Yaşanan o anları ise özel bir televizyon kanalındaki yarışmada ünlenen Kırkpınar başpehlivanlarının antrenörü Hikmet Tuğsuz, cep telefonu ile kayıt altına aldı. Görüntüleri yaklaşık 400 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaşan Tuğsuz, çok sayıda izlenme aldı.
Olayın ardından açıklama paylaşan Yaşam Hastanesi şu ifadelere yer verdi:
"Olay anında 112'nin kırmızı alan senkop ön tanısı ile getirdiği birinci hasta ve 112'nin epileptik atak ön tanısı ile getirdiği ikinci hasta ve yine aynı anda hasta yakınının kendi imkanları ile getirdiği yüksekten düşme üçüncü hastaya müdahalesi yapılıyordu. Triyaj alanına gelen, gündüz saatlerinde ev kazası nedeniyle elden yaralanması olan 10 yaşlarında kız çocuğu değerlendirilmiştir. Değerlendirmede aktif kanamanın olmadığı, nörovasküler muayenenin normal olduğu ve yüzeysel abrazyonların olduğu tespit edildi. Hastanın triyajı yeşil alan olarak değerlendirildi. Hastaya giriş ve tedavi planlanmak istenmiş fakat o sırada daha önce hastanemizde hekimlere sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmaktan dolayı beyaz kod davası olan ve davası devam eden, hastanın yakını olmayan şahıs kamera ile izinsiz kayıt yapmaya başladı ve görevli personele taciz ve hakarette bulundu. Hastanın muayene ve tedavi sürecini engelledi. Aynı zamanda hastanın annesine de benzer şekilde tahrik ve tacizde (izinsiz çekim) bulundu. Hasta çocuğun koluna izinsiz dokunmuş, doktoru ve hastayı rahatsız etti. Yaşanan kargaşadan dolayı hastanın annesi korkmuş ve hastanın tedavisini beklemeden hastaneden ayrıldı."
Son Dakika › Yerel › Antalya'da elinde kesi bulunan kızı acil servisten geri çeviren özel hastane - Son Dakika
Ruanda'da 1994'te yaşanan soykırımın mağdurları, soykırımın uluslararası güçlerin vekalet savaşından kaynaklandığını ve uluslararası toplumun sessiz kaldığını eleştiriyor. Sağ kurtulanlar, soykırımın önlenebilir bir insanlık felaketi olduğuna inanıyor. Soykırımın nedeni toprak ve kaynakların kontrol altına alınması isteği olarak belirtiliyor. Ruanda hükümetinin cezalandırma, inkar ve manipülasyonlarına inanılmaması gerektiği vurgulanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren BTK Akademi, lise ve üniversite öğrencilerine siber güvenlikten yapay zekaya kadar çeşitli konularda eğitimler verecek. İstanbul ve Ankara'nın ardından Anadolu'nun farklı bölgelerinde açılacak programlarla gençlerin bilgi ve birikim düzeylerini artırması hedefleniyor. Eğitimler ücretsiz olarak sunulacak ve katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Ürgüp ilçesinde seçimlerin yenilenmesi kararına ilişkin yaptığı açıklamada, MHP'nin usulsüzlükleri takip ettiğini ve hukuki mücadelede başarılı olduğunu belirtti. Kılıç, seçimlerin 2 Haziran 2024'te yenileneceğini ve MHP'nin adayı Mustafa Öz ile birlikte Ürgüp için çalışacaklarını ifade etti.
Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan'ı ziyaret etti. Ziyarette ilçenin genel durumu ve belediyenin geleceğe yönelik projeleri üzerinde konuşuldu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ceyhan'da aday gösterdiği Kadir Aydar, mazbatasını alarak görevine başladı. Aydar, binlerce Ceyhanlıya hitap ederek teşekkürlerini iletti ve 112 mahallesinde yoğun şekilde hizmet vereceklerini vurguladı.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde seçimleri kazanarak yeniden başkanlığa seçilen Mikail Sülük mazbatasını aldı. İkinci dönem için mazbatasını alan Sülük, çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
Ticaret Bakanlığı, yılın ilk çeyreğinde 14 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Türkiye ekonomisinin büyüme gösterdiği ve ihracatın arttığı belirtilen açıklamada, illerdeki ihracat artışlarının yerel kalkınmaya katkı sağladığı ifade edildi.
CHP'li Şükrü Erdem, mazbatasını alarak yeni görevine resmen başladı. Erdem, halka layık olmak için var gücüyle mücadele edeceğini belirtti.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde yapılan muhtarlık seçiminde yerel gazeteci Sedat Ceylan, en yakın rakibine 1 oy fark atarak köyün yeni muhtarı seçildi. Ceylan, 6 yıldır ulusal ve yerel haber muhabiri olarak görev yapmaktadır.
Gümüşhane'nin 2 bin 331 nüfusuyla en büyük köyü olan Tekke Köyü'nde 24 yaşındaki Nurican Alkan geçici muhtarlık görevine seçildi. Alkan, gençlerin muhtarlık mesleğine adım atması gerektiğini belirtti.
Türkiye İşçi Partisi'nin Türkiye genelinde kazandığı tek nokta olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde seçimi kazanan Belediye Başkanı Emrah Karaçay, mazbatasını alarak göreve başladı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilk kadın muhtar olan Emine Dönmez, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Öküzcüoğlu, Dönmez'i tebrik ederek, kadınların önünü açtığı için minnettar olduklarını belirtti. Dönmez ise seçimde az farkla kaybettikten sonra pes etmediğini ve bu seçimde kazandığını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?