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Antalya'da Engelli Park Alanlarını İhlal Eden 1.617 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Antalya'da Engelli Park Alanlarını İhlal Eden 1.617 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, engelli park alanlarını ihlal eden sürücülere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. 1-21 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, bin 617 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Antalya\'da Engelli Park Alanlarını İhlal Eden 1.617 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
23.01.2024 - 10:57,  Güncelleme: 10:59
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Antalya'da, engelli park alanlarını ihlal eden bin 617 sürücüye ceza uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, engelli bireylerin araçları için ayrılan park yerlerine herhangi bir engeli olmayan kişilerce yapılan araç parkının önüne geçilebilmesi ve engel durumu olan vatandaşların varsa mağduriyetinin giderilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. 1-21 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, engelli park yerlerini ihlal eden bin 617 sürücüye cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya'da Engelli Park Alanlarını İhlal Eden 1.617 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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