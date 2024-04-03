Antalya'da Engelliler İçin Tramvay Hattı Düzenlemesi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tramvay hattındaki kot farkını gidererek, engelleri ortadan kaldırdı. Nostalji tramvayı da seferlerine başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tramvay hattındaki kot farkı giderilerek engeller ortadan kaldırıldı. Yapılan düzenlemeyle, engelli vatandaşlar ve diğer dezavantajlı grupların şehir içi ulaşımda daha rahat ve güvenli bir şekilde hareket edebilecek.

CUMHURİYET MEYDANI DÜZENLENDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nın nostaljik tramvay hattında başlatılan çalışmalar da bitirildi. Çalışmanın tamamlanmasıyla, Mezbaha-Müze arasındaki nostalji tramvayı seferleri de başladı.

Türkiye Sakatlar Federasyonu Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çalışmaların engelli vatandaşlar için çok önemli olduğunu söyledi. Karavural, şunları dile getirdi:

"Engelli vatandaşlarımız Cumhuriyet Meydanı yapıldığı zamandan bu güne kadar geçişlerde zorluk çekiyordu. Başkanımız Muhittin Böcek'e taleplerimizi ilettik ve burada bir çalışma başlatıldı. Şu anda Cumhuriyet Meydanı bütünleşmiş bir yapıya kavuştu. Tramvay hattındaki kot farkının giderilmesinin yanında görme engelliler için kılavuz çizgileri de yenilendi. Kenti engelli engelsiz herkesin kullanabilmesi gerekiyor. Bu yapılan çalışmalar engelli vatandaşlarımız için erişilemeyen alanları erişilir kılmak adına çok önemli."

Görme engelli vatandaş Ragıp Ali Yaman ise yapılan çalışmaların hem görme hem yürüme engelli vatandaşlar için güzel bir çalışma olduğunu belirtti. Yaman, "Burada daha önce kaldırımlar çok yüksekti. Görme engelliler için bu durum zorlukları da beraberinde getiriyordu. Yardım almadan karşıya geçemiyorduk. Ayağımız takılarak düşebiliyorduk. Tekerlekli sandalyeli arkadaşlarımız düşününce daha da kötü oluyor. Yapılan çalışmayla burada bulunan engel çok güzel bir şekilde aşılmış. Yapılan çalışmalardan dolayı Başkanımız Muhitttin Böcek'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.