Antalya'da Feci Kaza: 7 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Antalya'da feci kaza: Topun peşinden giden 7 yaşındaki çocuk, otomobilin altında böyle kaldı

Çocuğun yoldan geçen otomobil altında kalma anları güvenli kamerasına yansıdı

O sırada aracına binen anne, ağır yaralanan çocuğunu görünce çarpan otomobille birlikte hastaneye gitti

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Akçaalan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sokakta oyun oynayan A.D.'ye, G.Y.'nin kullandığı 07 BIJ 227 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokakta oyun oynayan çocuğun topun peşinden gittiği sırada yoldan geçen otomobilin altında kalma anları yer aldı. Görüntülere, ağır yaralanan çocuğu çarpan araçtakiler otomobile alırken, o sırada kendi aracına binip olayı duyan annenin de, çarpan araca binip hastaneye birlikte gitme anları da yansıdı.