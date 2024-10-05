Antalya'da Gecekonduların Tahliyesi İsteniyor - Son Dakika
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Antalya'da Gecekonduların Tahliyesi İsteniyor

Antalya\'da Gecekonduların Tahliyesi İsteniyor

Antalya'da, hazine arazisine inşa edilen gecekondular için tahliye ve ecrimisil bedeli tebligatları gönderildi.

05.10.2024 15:18
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Antalya'da yıllar önce arıkların geçtiği yumuşak zemine yapılan gecekonduların tahliyesi için düğmeye basıldı. Hazine arazisi üzerine kurulan evlerden ecrimisil bedeli de istenen tebligatname, vatandaşlara ulaştırıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltoprak Mahallesi'nde, 'Yediarıklar' diye bilinen bölgeden geçen arıkların kurumasının ardından 1965 yılında yumuşak zemine yapılaşma başladı. 59 yıl içinde yerleşim yerine dönüşen bölge sakinlerine 1 Ekim 2024 tarihinde evlerini boşaltmalarına yönelik tebligatname gönderildi. Hazine arazisi üzerinde yer alan gecekondulardan ecrimisil bedelinin de istendiği tebligatnameyi gösteren mahalle sakinleri, çözüm bekliyor.

"94 vatandaşa tebligat geldi"

Kızıltoprak Mahalle Muhtarı Alim Kuş, 1992 yılında mahalleye yerleştiğini kaydederek, bölgede yaşayan vatandaşların yıllardır aynı sorunla mücadele ettiğini aktardı. Kuş, "Yediarıklar olarak bilinen bölgenin 1992'den beri problemi, bunu bütün büyüklerimiz biliyor. Bildiğime göre Milli Emlak Müdürlüğü'müzden 94 vatandaşımıza gelen tebligatla evlerin boşaltılması isteniyor" diye konuştu.

Evini boşaltması istenen mahalle sakini Yılmaz Gül ise doğma büyüme aynı evde yaşadığını söyleyerek, ecrimisil bedelini ödemekte yaşayacakları zorlukları dile getirdi. Gül, "Doğma büyüme bu alanda yaşıyorum, şu an da tam 60 yaşındayım. 1984'te rahmetli babamla birlikte tapu tahsis belgemizi aldık. İmar affı dediler, parayı yatırdık. Şu an öyle bir ecrimisil gelmiş ki; ev başına 100 130 200 260 bin TL bedel istiyorlar. Biz tapu tahsis belgemizi almışız, imar affından yararlanmışız, ekstra bir de evimizi yıkmamız isteniyor. Vatandaş olarak kime başvuracağız? Buradaki insanların gelir durumu normalin altında, çoğu da emekli. 160 bin 200 bin nasıl yatıracağız? Bir de tahliye kararı çıkarmışlar. Bu davanın hemen geri çekilmesini istiyoruz. Ayrıca evi boşaltın kendiniz yıkın, kendiniz yıkmazsanız onun masrafını da siz ödersiniz diyorlar. Yazı 1 Ekim'de herkese aynı an da geldi. 15 gün ödeme süresi var, bir ay içinde evi yıkıp enkazı taşıyıp gitmemiz lazım" dedi.

"Yardım bekliyoruz"

Bir diğer evini boşaltması istenen mahalle sakini Reşit Atilla Alper ise "Birden bire 15 gün içinde evleri boşaltmamız gereken bir evrak geldi. Ecrimisil bedelleri yüksek, insanların ekonomik durumu belli, kimsenin bu rakamları ödemesi mümkün değil. Bana 360 bin TL geldi, emekli oldum 10 yıllık birikimim 418 bin TL. Herkes asgari ücretle çalışıyor, buradaki insanların gelir durumu çok üstlerde değil. Biz buranın gerçek sahipleriyiz, bir çoğumuza yapı kayıt belgesi verdiler. Numaratajımız elektrik su aboneliğimiz mevcut. 1965'ten beri burada yerleşim var. Buradaki insanlarım mağduriyeti uzun yıllar devam ediyor. İtiraz etmek istiyoruz, devletin bizi korumasını bekliyoruz. Yıllardır burada oturuyoruz. Üç çocuğum buradan okula üniversiteye gitti, evlendi. 15 gün içinde bizden yıkmamızı tahliye etmemizi istiyorlar" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Gecekonduların Tahliyesi İsteniyor - Son Dakika

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