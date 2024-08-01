Antalya'da Gençler Dostluk Günü'nde Buluştu - Son Dakika
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Antalya'da Gençler Dostluk Günü'nde Buluştu

Antalya\'da Gençler Dostluk Günü\'nde Buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, güçlü gençlik anlayışı ile Antalyalı gençleri bir araya getirdiği 'Genç Antalya Gönüllüleri' etkinliklerine devam ediyor. 30 Temmuz Dünya Dostluk Günü dolayısıyla Beach Park Varyant Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte buluşan gençler, dostluklarını pekiştirerek doyasıya eğlendi.

01.08.2024 12:35  Güncelleme: 12:37
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, güçlü gençlik anlayışı ile Antalyalı gençleri bir araya getirdiği "Genç Antalya Gönüllüleri" etkinliklerine devam ediyor. 30 Temmuz Dünya Dostluk Günü dolayısıyla Beach Park Varyant Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte buluşan gençler, dostluklarını pekiştirerek doyasıya eğlendi.

Dünya Dostluk Günü'nde Antalya Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı etkinlikte buluşan gençler, Beach Park Varyant Meydanı'nda piknik yaparak çeşitli oyunlar oynadı. Hareketli müzikler eşliğinde dans eden gençlerin enerji dolu zumba danslarına çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla eşlik etti. Günün anısına hazırlanan özel tişörtleri de renkli boyalarla süsleyen gençler Dostluk Günü'nde dünyaya barış ve sevgi mesajı verdi.

"Güçlü dostluklar hedefliyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Lideri Burcu Keklik "Dünya genelinde her yıl 30 Temmuz'da kutlanan Dünya Arkadaşlık ve Dostluk Günü'nde Genç Antalya Gönüllülerimiz ile buluştuk. Gençlerin kaynaşması ve dostluk bilincinin güçlenmesini hedefliyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Gençler Dostluk Günü'nde Buluştu - Son Dakika

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