Büyükşehir'den çocuklara 773 bin 400 litre süt desteği

08.01.2026 12:50  Güncelleme: 12:52
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında başlattığı Halk Süt Projesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ücretsiz süt desteği sunmaya devam ediyor. 2025 yılında 11 bin 422 çocuğa ulaşarak toplamda 773 bin 400 litre süt desteği sağlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında başlattığı Halk Süt Projesi sürüyor. Halk Süt Projesi'nden 2025 yılında 773 bin 400 litre süt desteği sağlandığı bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik kapsamında 2020 yılında hayata geçirdiği Halk Süt Projesi, Antalyalı minikler için besin kaynağı olmayı sürdürüyor. Halkın parasını yine halk için harcayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında 773 bin 400 litre sütle çocuklara besin desteği sağladı.

Proje kapsamında, 2-5 yaş arasındaki her bir çocuk için aylık 8 litre süt desteği sağlanıyor. 2025 yılı içerisinde 11 bin 422 çocuk, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Süt Projesinden faydalandı. Hijyenik ve sağlıklı şartlarda hazırlanıp paketlenen sütler, ücretsiz şekilde evlere kadar götürülüyor. Projeden, ihtiyaç sahibi ailelerin, 2-5 yaş arasındaki tüm çocukları fayda sağlayabiliyor.

Gazipaşa'dan Kaş'a kadar, Antalya'nın 19 ilçesinde çocukların sağlıklı yetişmesi amacıyla sunulan hizmet kapsamında, 2020 yılından bu yana yüz binlerce çocuk, milyonlarca litre sütle buluştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Süt Projesi'ne başvurmak isteyen aileler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi olan antalya.bel.tr adresinden başvuru formunu doldurarak online başvuru gerçekleştirebiliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

