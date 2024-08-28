Antalya'da Hayvan Katliamlarını Protesto Eden Hayvanseverler

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FATOŞ SUNAR

(ANTALYA) - Antalya Vegan Platformu ve Attalos Pati Gönüllüleri, alışveriş merkezinin önünde yaşayan Maya isimli köpeğin silahlı saldırıya uğraması ve Kepez'de bir köpeğin yakılarak katledilmesi üzerine toplanarak yaşanan katliamları protesto etti. Hayvanseverler, "bu saldırganlar bu cesareti hayvanların öldürülmesini meşrulaştıran, yasalaştıran katil iktidardan almaktadır" dedi.

Antalya Vegan Platformu ve Attolos Pati Gönüllüleri, sokak hayvanlarıyla ilgili yasanın ardından Antalya'da yaşanan hayvan katliamlarınıyaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti. Açıklamada, katledilen köpeğin belediye ekiplerince alındığı fakat polislere tutanak veya rapor teslim edilmediği vurgulandı.

Hayvanseverlerin yaptığı açıklama şu şekilde:

"AKP ve MHP oylarıyla meclis, adeta gecesini gündüzüne katarak sokak hayvanlarının katledilmesini öngören yasayı meclisten geçirdi. Bizler sokaklarda, meydanlarda bu kanlı yasanın nasıl hayvanları işkence ve eziyetle öldüreceğini anlatırken, halkın taleplerine kulak tıkayarak hareket eden meclisin kararını yaşamak haktır oylanamaz diyerek reddediyoruz.

Dün bir alışveriş merkezinin önünde bölge halkınca sevilen Maya isimli köpeğin saldırıya uğradığını öğrendik. Vücuduna atılan kurşunun bugün ameliyatla çıkarıldığı ve durumunun iyi olduğunu söylendi. Bu olayla ilgili gereken soruşturmanın yapılıp faillerin bulunması için derhal yetkililer hareket etmeli! 25 Ağustos 2024 tarihinde sabah saatlerinde Antalya Kepez Göksu Mahallesi 8685 Sokak'ta, bir köpeğin ölüsünü buldu gönüllü arkadaşlar. Polise haber verdiler. Polis olay yerindeyken belediye köpeği almış, polis de teslim etmiş. Polis oradayken belediyenin söylenene göre temizlik biriminde çalışanların köpeği almasına nasıl izin verebilir? Köpeğin belediyece alındığını söylediler. Ama polislerin kendilerine rapor veya tutanak iletilmemiş.

"Şiddete karşı çıkan insanlara yapılan saldırılar karşısında korkmuyoruz"

Bilgi kirliliğini yok edip, bütün olayı aydınlatacağız. Hiçbir şeyi saklamayacaksınız. Sokaktaki hiçbir hayvanın katledilmesine, şiddete uğramasına alıştıramayacaksınız bizleri. Alışmayacağız! Bu katiller bu cesareti yıllardır hayvanlara ve onlara bakan gönüllülere yapılan şiddet ve tacizi görmezden gelen hükümet ve yasa uygulayıcılardan almaktadır. Bu saldırganlar bu cesareti hayvanlara şiddeti, hayvanların öldürülmesini meşrulaştıran, yasalaştıran katil iktidardan almaktadır.

Faillerin ve nefret politikalarından beslenen hükümet ve bağlantılı odakların karşısındayız ve sokaklardayız. Bu olayı duyunca, yaptığımız araştırmalar sonucu bu mahallede, Göksu Mahallesi'nde bu olaydan 12 gün önce de 13 Ağustos'ta başka bir köpeğin patisisinin kesilip öldürüldüğünü öğrendik. ve bu olayın da soruşturulmadığını öğrendik! Öldürülen bir köpek var ama soruşturma yok! Şikayetçi olan kimse olmadığı için olayın ilerletilmediğini söylediler. Polis olay yerine gitmişse, Olayı niye İlçe tarıma haber vermedi, ihbar etmedi? Polis neden bu olayın üstüne gitmedi? Otopsi neden yaptırmadı? Köpeğin ölüsü nerde? Bu soruları cevaplayamadı ve diğer kurumların hatası olduğunu söyledi. Bu mahallede derhal kapsamlı bir soruşturma başlatılmalı.

"Siz öldürmek isterken biz yaşatacağız"

Toplumdaki şiddet ve katliam yanlılarının öfkelerini ve şiddet içerikli eylemlerini sokaktaki köpeklere yönlendirmelerine izin vermiyoruz; bu nefret ve şiddet politikalarına karşı teslim olmadığımızı ve olmayacağımızı burdan bildiriyoruz. Ölüm ve katliam politikalarınıza da bu katliam yasanıza da geçit vermeyeceğiz. Siz öldürmek isterken biz yaşatacağız! Mutlaka ama mutlaka yaşatacağız! Bugün bu alandan ayrıldığımızda ne öfkemiz bitecek, ne de evlerimizde hüzün ve çaresizlik içinde oturacağız.Birbirimize söz veriyoruz: Mahalle mahalle dostlarımız için bir araya geleceğiz ve örgütleneceğiz! Nefret ve düşmanlık değil, yaşam ve dayanışma kazanacak!"