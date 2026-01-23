Büyükşehir'den ilaçlama personeline biyosidal ürün kullanımı eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Büyükşehir'den ilaçlama personeline biyosidal ürün kullanımı eğitimi

Büyükşehir\'den ilaçlama personeline biyosidal ürün kullanımı eğitimi
23.01.2026 12:53  Güncelleme: 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, haşere ve vektörlerle mücadele kapsamında ilaçlama personeline biyosidal ürün kullanımı eğitimi vererek, sertifikalarını yeniledi. Eğitimin amacı, personelin güncel gelişmelerden haberdar olmasını sağlamak ve halk sağlığını korumaktır.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vektör ve haşerelerle mücadele çalışmaları kapsamında bünyesinde görev yapan ilaçlama personeline biyosidal ürün kullanımı eğitimi verdi. Eğitimin ardından sahada görev alan Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü personeline "Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası" verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vektörel mücadeleye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yıl boyu sahada görev yapan Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü personeline vektörler ve haşereler konusunda güncel bilgilerin aktarıldığı "Biyosidal ürün kullanımı" eğitimi verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne vektörler ve haşereler konusunda danışmanlık yapan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, Akdeniz Üniversitesi'nin Sağlık Bakanlığı adına biyosidal ürün uygulayıcı eğitimleri verme yetkisine sahip kurumlar arasında yer aldıklarını söyledi.

Personelin sertifikaları yenilendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Prof. Dr. Çetin, "Antalya İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, 10 yıl önce eğitim almış ve sertifika süresi dolmuş personelimizin belgelerini yenileyebilmesi için bir günlük temel eğitim almaları gerekiyor. Bu eğitimlerle personelimiz güncel gelişmelerden haberdar olarak hem kendi sağlıklarını hem de vatandaşlarımızın sağlığını daha iyi koruyacaklar. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan tüm ilaçlama personelimizin bu sertifikası bulunuyor. Eğitimler düzenli olarak takip ediliyor ve sertifikası yenilenmeyen kişiler çalıştırılamıyor. Ayrıca sivrisinek, karasinek, hamam böceği, fare ve diğer haşerelerle ilgili yeni gelişmeleri anlatarak personellerin bilgilerinin güncellenmesini sağlıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlara bilinçsiz ilaçlama konusunda uyarı

Vatandaşların özellikle sahada görev yapan personellere yardımcı olmalarını isteyen Prof. Dr. Çetin, "Kullanılan ürünlerin zehirli olduğu unutulmamalı ve kesinlikle rastgele ilaçlama yapılmamalıdır. İlaçlama hizmetinin, Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı firmalar ve Sağlık Bakanlığı tarafından eğitim verilmiş yetkili kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu konuda büyük bir hassasiyet gösteriyor ve görev yapan tüm personelimiz gerekli eğitimleri almış durumdadır" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir'den ilaçlama personeline biyosidal ürün kullanımı eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Otel odasında sır ölüm Cansız bedeni bulundu Otel odasında sır ölüm! Cansız bedeni bulundu
Diyarbakır’da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor
Güllü’nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama... Güllü'nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

14:19
Ahmet Özer’e “Kent Uzlaşısı“ davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası
Ahmet Özer'e "Kent Uzlaşısı" davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası
14:14
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
13:03
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 14:50:43. #7.11#
SON DAKİKA: Büyükşehir'den ilaçlama personeline biyosidal ürün kullanımı eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.