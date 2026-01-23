Büyükşehir\'den ilaçlama personeline biyosidal ürün kullanımı eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vektör ve haşerelerle mücadele çalışmaları kapsamında bünyesinde görev yapan ilaçlama personeline biyosidal ürün kullanımı eğitimi verdi. Eğitimin ardından sahada görev alan Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü personeline "Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası" verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vektörel mücadeleye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yıl boyu sahada görev yapan Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü personeline vektörler ve haşereler konusunda güncel bilgilerin aktarıldığı "Biyosidal ürün kullanımı" eğitimi verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne vektörler ve haşereler konusunda danışmanlık yapan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, Akdeniz Üniversitesi'nin Sağlık Bakanlığı adına biyosidal ürün uygulayıcı eğitimleri verme yetkisine sahip kurumlar arasında yer aldıklarını söyledi.

Personelin sertifikaları yenilendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Prof. Dr. Çetin, "Antalya İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, 10 yıl önce eğitim almış ve sertifika süresi dolmuş personelimizin belgelerini yenileyebilmesi için bir günlük temel eğitim almaları gerekiyor. Bu eğitimlerle personelimiz güncel gelişmelerden haberdar olarak hem kendi sağlıklarını hem de vatandaşlarımızın sağlığını daha iyi koruyacaklar. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan tüm ilaçlama personelimizin bu sertifikası bulunuyor. Eğitimler düzenli olarak takip ediliyor ve sertifikası yenilenmeyen kişiler çalıştırılamıyor. Ayrıca sivrisinek, karasinek, hamam böceği, fare ve diğer haşerelerle ilgili yeni gelişmeleri anlatarak personellerin bilgilerinin güncellenmesini sağlıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlara bilinçsiz ilaçlama konusunda uyarı

Vatandaşların özellikle sahada görev yapan personellere yardımcı olmalarını isteyen Prof. Dr. Çetin, "Kullanılan ürünlerin zehirli olduğu unutulmamalı ve kesinlikle rastgele ilaçlama yapılmamalıdır. İlaçlama hizmetinin, Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı firmalar ve Sağlık Bakanlığı tarafından eğitim verilmiş yetkili kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu konuda büyük bir hassasiyet gösteriyor ve görev yapan tüm personelimiz gerekli eğitimleri almış durumdadır" dedi. - ANTALYA