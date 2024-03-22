Antalya'da kalp krizi geçiren polis memuru Hatay'da defnedildi - Son Dakika
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Antalya'da kalp krizi geçiren polis memuru Hatay'da defnedildi

Antalya\'da kalp krizi geçiren polis memuru Hatay\'da defnedildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde görevli polis memuru Bekir Gültekin, nöbet sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gültekin'in cenazesi, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Törene, ilçe kaymakamı, emniyet müdürü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

22.03.2024 23:27  Güncelleme: 23:30
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Bekir Gültekin'in cenazesi memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 30 yıllık polis memuru Bekir Gültekin, nöbet başındayken geçirdiği kalp krizi sonucunda geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. Gültekin'in cenazesi geçtiğimiz gün Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlanmıştı.

Gültekin'in cenazesi, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde İlçe Müftüsü Kazım Ural'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeşilköy'de defnedildi. Cenaze namazına; Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, ilçe Emniyet Müdürü Dinçer Kalkan kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Defin esnasında Gültekin'in ailesi zor anlar yaşadı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da kalp krizi geçiren polis memuru Hatay'da defnedildi - Son Dakika

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