Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Kadın Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Kadın Yaralandı

Geniş Video İzle

Antalya'da U dönüşü yapan otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

10.10.2024 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 'U' dönüşü yapan otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

ANTALYA - Antalya'da motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü genç kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Çevreyolu istikametine seyir halindeki Gülfidan Reyhan K.'nin kullandığı 07 BHT 311 plakalı motosiklet kavşak sisteminde kavşaktan U dönüşü yapan Ömer K.'nın kullandığı 42 AAY 156 plakalı Toyota Corolla marka otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde genç kızın kullandığı motosikletin kavşağa hızla girdiği, sürücüsünün U dönüşü yapan otomobili görünce çarpmamak için frene bastığı sırada motosikletin sürüklenerek otomobile arka tamponundan çarptığı görüldü.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Motosiklet, 3-sayfa, Antalya, trafik, Yerel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Kadın Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:32 Köfteci Yusuf’tan “domuz eti“ açıklaması Bakanlığı suçladılar Köfteci Yusuf'tan "domuz eti" açıklaması! Bakanlığı suçladılar
12:43 26 ilde seçim anketi yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar 26 ilde seçim anketi yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
11:20 Fernando Muslera, Uruguay’da kulüp satın aldı Fernando Muslera, Uruguay'da kulüp satın aldı
10:58 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor İşin aslı ortaya çıktı Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
20:25 Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye’yi terk ediyor Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye'yi terk ediyor
20:08 Ana haber sunucusu Cem Öğretir’in canlı yayında burnu kanadı Ana haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanadı
19:55 Diddy’nin skandal partilerinden yeni detaylar ortaya çıktı Diddy'nin skandal partilerinden yeni detaylar ortaya çıktı
19:39 Diyarbakır’da 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişimi Diyarbakır'da 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişimi
19:15 Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt
18:55 Hizbullah, İsrail’in stratejik kenti Hayfa’yı bu kez 40 füzeyle vurdu Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu
18:51 Süheyl Batum’un sözleri Dursun Özbek’i çıldırttı Süheyl Batum'un sözleri Dursun Özbek'i çıldırttı
18:47 TikTok’taki meydan okumada 19 ortaokul öğrencisi yaralandı TikTok'taki meydan okumada 19 ortaokul öğrencisi yaralandı
18:46 Katledilen kadınlarla dalga geçen şahıs tutuklandı Katledilen kadınlarla dalga geçen şahıs tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 14:03:09. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Kadın Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.