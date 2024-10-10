Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Kadın Yaralandı

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Antalya'da 'U' dönüşü yapan otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

ANTALYA - Antalya'da motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü genç kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Çevreyolu istikametine seyir halindeki Gülfidan Reyhan K.'nin kullandığı 07 BHT 311 plakalı motosiklet kavşak sisteminde kavşaktan U dönüşü yapan Ömer K.'nın kullandığı 42 AAY 156 plakalı Toyota Corolla marka otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde genç kızın kullandığı motosikletin kavşağa hızla girdiği, sürücüsünün U dönüşü yapan otomobili görünce çarpmamak için frene bastığı sırada motosikletin sürüklenerek otomobile arka tamponundan çarptığı görüldü.