Antalya'da Müstakil Gecekonduda Yangın: Çocuk İhbarı Asılsız Çıktı

Müstakil gecekonduda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi

Evde küçük yaşta bir çocuğun bulunduğu ihbarı asılsız çıktı

ANTALYA - Antalya'da bir evde yangın çıktığı ve içerde küçük yaşta bir çocuğun bulunduğu ihbarı itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Ekiplerin ikamet içerisinde yaptığı aramada kimseye rastlanmazken, ev büyük oranda kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 6106 sokak üzerinde bulunan müstakil gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı müstakil ikamettin salon kısmında dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, çevrede bulunan vatandaşlar kendi imkanları ile yangına müdahale etmek istedi.

İtfaiye eri yanan evde çocuk aradı

Yangın kısa sürede büyürken verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yangına müdahale ederken, vatandaşların içerde küçük yaşta bir çocuğun bulunduğunu söylemesi üzerine bir itfaiye eri ev içerisine girdi. İtfaiye erinin gecekondu içerisinde yaptığı aramada kimseye rastlanmazken, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik söndürme çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle müstakil ikamette büyük oranda zarar meydana geldi.