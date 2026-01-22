Orkide bakımı uygulamalı olarak anlatıldı - Son Dakika
Orkide bakımı uygulamalı olarak anlatıldı

22.01.2026 11:57  Güncelleme: 12:01
Antalya Büyükşehir Belediyesi, orkide yetiştiriciliğine ilgi duyan vatandaşlar için eğitim düzenledi. Eğitimde, orkidelerin bakımı ile ilgili temel bilgi ve pratik öneriler paylaşıldı, katılımcılar uzmanlardan bilgi edinme fırsatı buldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca, orkide yetiştiriciliğine ilgi duyan vatandaşlara yönelik eğitim düzenlendi. Eğitim, orkide bakımı konusunda bilgi edinmek isteyen katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası içerisinde orkide yetiştiriciliğine ilgi duyan vatandaşlara yönelik düzenlenen eğitimde, orkidelerin sağlıklı gelişimi için dikkat edilmesi gereken temel bakım süreçleri ayrıntılı şekilde ele alındı.

Pratik orkide bakım önerileri

Yoğun ilgi ile karşılanan eğitimde, orkidelerin sulama sıklığı ve yöntemleri, uygun ışık şartları, ortam sıcaklığı, nem dengesi, saksı ve toprak seçimi gibi başlıklarda kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Ayrıca sık yapılan bakım hatalarına da değinilerek, orkidelerin daha uzun ömürlü olması için önerilerde bulunuldu. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda görevli uzman personel tarafından verilen eğitimde, teorik anlatımın yanı sıra uygulamalı bilgilendirmeler de yapıldı. Gıda boyası ile yapılan orkidelerde renklendirme uygulaması da eğitime renk kattı. Katılımcılar, orkide bakımıyla ilgili merak ettikleri soruları doğrudan uzman personele sorma imkanı buldu.

"Eğitimler devam edecek"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda ziraat teknikeri olarak görev yapan ve eğitimi veren Mine Alpkapan ev ve ofis ortamlarında sıklıkla tercih edilen orkidelerin doğru şartlarda yetiştirilmesinin hem bitkinin gelişimi hem de görsel estetik açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Mine Alpkapan, "Orkidenin nazlı bir bitki değil, kurallı bir bitki olduğunu göstermek için bu eğitimi düzenlemiş bulunmaktayız. Bu eğitimler vatandaşların talepleri doğrultusunda devam edecek" diyerek eğitim sonunda katılımcıların, orkide bakımı konusunda daha bilinçli hareket edebilecek bilgi düzeyine ulaştıklarını belirtti. - ANTALYA

