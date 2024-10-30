Antalya'da Otogar Kavşağı'na Yeni Sinyalizasyon Sistemi Kuruldu - Son Dakika
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Antalya'da Otogar Kavşağı'na Yeni Sinyalizasyon Sistemi Kuruldu

Antalya\'da Otogar Kavşağı\'na Yeni Sinyalizasyon Sistemi Kuruldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik ilçesinde otogar kavşağında trafik akışını düzenlemek amacıyla yeni bir sinyalizasyon sistemi kurarak sürücü ve yayaların güvenliğini artırmayı hedefliyor.

30.10.2024 12:01  Güncelleme: 12:03
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik ilçesinde uzun zamandır sıkıntılı olan otogar kavşağında trafik akışını düzenlemek için yeni bir sinyalizasyon sistemi kurdu. Bölgedeki yoğun trafik sorununu çözmeyi hedefleyen bu uygulama, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik ilçesi Gedik Mahallesi Belek Caddesi ile 1248 Sokak kesişimine (Otogar Kavşağı) yeni sinyalizasyon sistemi kurdu. Uzun süredir sorunlu olan kavşak, modern teknolojilerle donatılarak trafik akışı optimize edilecek. Sistem ile sürücülerin bekleme süreleri azalarak, trafik yoğunluğu en aza indirilecek.

"İstenmeyen kazaların önüne geçmiş olacağız"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Nurettin Şengül, bu tür altyapı çalışmalarının şehrin genel ulaşım kalitesini artırma yönünde önemli adımlar olduğunu vurgulayarak, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşamasını hedeflediklerini belirtti. Şengül, "Serik'te teknik altyapı eksikliğini giderdiğimiz otogar kavşağında sinyalizasyon sistemimiz devreye girdi. Vatandaşlarımızın da kurallara riayet etmesiyle birlikte artık istenmeyen kazaların önüne geçmiş olacağız. Amacımız, ulaşım güvenliğini Antalya'mızın tüm ilçelerinde en sağlıklı ve en modern şekilde sağlamak" diye konuştu.

"Bölgede maddi hasarlı kazalar sıkça yaşanıyordu"

Uygulamanın hayata geçirilmesiyle birlikte, Serik halkının günlük yaşamında önemli bir rahatlama sağlanacağını dile getiren Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul ise, "Otogar kavşağı uzun süredir sıkıntılı bir durumdaydı. Bu bölgede maddi hasarlı kazalar sıkça yaşanıyordu ve vatandaşlarımızdan yoğun talepler gelmekteydi. UKOME kararıyla sinyalizasyon sistemi kurulmasına karar verildi. Umuyorum ki bundan sonra bu kavşakta kazalar görmeyeceğiz" dedi.

"Uzun süredir bekliyorduk"

Serik Belek Caddesi üzerinde esnaflık yapan Bilal Ünsal ise, "Uzun süredir Serik halkı olarak bu kavşakta ışıkların yapılmasını bekliyorduk. Haftada 3-4 kazanın yaşandığı bir yerdi. Bu sayede kazaların önüne geçilmiş olacak ve hem maddi hem de manevi kayıplar azalacak" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Otogar Kavşağı'na Yeni Sinyalizasyon Sistemi Kuruldu - Son Dakika

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