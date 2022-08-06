Konyaaltı sahilinde elektrikli scooter kullanıcıları bilgilendirildi - Son Dakika
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Konyaaltı sahilinde elektrikli scooter kullanıcıları bilgilendirildi

06.08.2022 16:22
Konyaaltı sahilinde elektrikli scooter kullanıcıları bilgilendirildi

Antalya'da polis ekipleri, scooterların sıklıkla kullanıldığı Konyaaltı sahilinde sürücülere sürüş kurallarını hatırlatarak uyarılarda bulundu.

Antalya'da polis ekipleri, scooterların sıklıkla kullanıldığı Konyaaltı sahilinde sürücülere sürüş kurallarını hatırlatarak uyarılarda bulundu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplumun her türlü tehlikeden korunmasını sağlamak, suç ve suçlu ile daha etkin bir şekilde mücadele edebilmek ve önleyici tedbirlerin alınmasına toplumu dahil ederek insanlarda güvenlik bilinci ve anlayışının oluşmasını sağlamak amacı ile kentte faaliyetler yürüttü. "Toplum Destekli Polislik Hizmetleri" çerçevesinde yürütülen çalışmada, Antalya'da son günlerde kullanımı artan ve trafikte tehlike oluşturan elektrikli scooterlara yönelik 3 Ağustos Çarşamba günü scooterların yoğun kullanıldığı alanlardan olan Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkında bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Toplum Destekli Polislik, Çocuk ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri personelince scooter kullanan gençler tek tek durduruldu, sürücülere sürüş kuralları hatırlatılarak uymaları konusunda uyarılar yapıldı. - ANTALYA

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Antalya polisinden, sahilde boğulma ve güvenlik bilgilendirmesi Antalya polisinden, sahilde boğulma ve güvenlik bilgilendirmesi
Kaynak: İHA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Konyaaltı, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konyaaltı sahilinde elektrikli scooter kullanıcıları bilgilendirildi - Son Dakika

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