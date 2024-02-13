Antalya'da Sağanak Yağış: Muratpaşa Belediyesi 300'den Fazla İhbara Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Antalya'da Sağanak Yağış: Muratpaşa Belediyesi 300'den Fazla İhbara Müdahale Etti

Antalya'da gece saatlerinde başlayan ve su baskınlarına neden olan sağanak yağışta Muratpaşa Belediyesi, 300'den fazla ihbara 10 ayrı ekip ve 5 kepçeyle müdahale etti. Başkan Uysal, Gebizli Kadın Danışma Merkezi'ni de ziyaret ederek su baskınından etkilenen vatandaşlara çorba ikram etti.

13.02.2024 14:53  Güncelleme: 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da gece saatlerinde başlayan ve su baskınlarına neden olan sağanak yağışta Muratpaşa Belediyesi, 300'den fazla ihbara 10 ayrı ekip ve 5 kepçeyle müdahale etti.

Muratpaşa Belediyesi ekipleri, dün gece saatlerinde Antalya'da başlayan sağanak yağıştan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için sahaya indi. Muratpaşa Belediyesi, 300'den fazla ihbara 10 ayrı ekip ve 5 kepçeyle müdahale etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Gebizli Mahallesi'nde devam eden çalışmaları takip etti, mahalleliye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Uysal, Gebizli Kadın Danışma Merkezi'ni de ziyaret etti. Merkezde belediyenin aşevinden gelen çorba su baskınından etkilenen vatandaşlara ikram edilirken Başkan Uysal, şunları söyledi:

"ASAT yetkilileriyle beraber bütün birimlerimiz, belediyemizin bütün imkanları gece saatlerinden itibaren sahada. Gerek fiziki ortamları su baskınlarından arındırmak gerekse mağdur durumda olan vatandaşlarımıza gıda iletmek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak gerekse onları tahliye etmek üzere yoğun bir çaba içindeyiz. Hepimize, bütün insanlarımıza, şehrimize geçmiş olsun. Çok mecbur kalmadan güvenli alanlardan ayrılmamaya dikkat edelim."

Antalya\'da Sağanak Yağış: Muratpaşa Belediyesi 300\'den Fazla İhbara Müdahale Etti
Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Muratpaşa, Antalya, Doğal Afet, Hava Durumu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da Sağanak Yağış: Muratpaşa Belediyesi 300'den Fazla İhbara Müdahale Etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 16:30:37. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Sağanak Yağış: Muratpaşa Belediyesi 300'den Fazla İhbara Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement