Antalya\'da Sağanak Yağış: Muratpaşa Belediyesi 300\'den Fazla İhbara Müdahale Etti

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Akaryakıta dev zam! Böylesi daha önce hiç yaşanmadı

Antalya'da gece saatlerinde başlayan ve su baskınlarına neden olan sağanak yağışta Muratpaşa Belediyesi, 300'den fazla ihbara 10 ayrı ekip ve 5 kepçeyle müdahale etti.

Muratpaşa Belediyesi ekipleri, dün gece saatlerinde Antalya'da başlayan sağanak yağıştan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için sahaya indi. Muratpaşa Belediyesi, 300'den fazla ihbara 10 ayrı ekip ve 5 kepçeyle müdahale etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Gebizli Mahallesi'nde devam eden çalışmaları takip etti, mahalleliye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Uysal, Gebizli Kadın Danışma Merkezi'ni de ziyaret etti. Merkezde belediyenin aşevinden gelen çorba su baskınından etkilenen vatandaşlara ikram edilirken Başkan Uysal, şunları söyledi:

"ASAT yetkilileriyle beraber bütün birimlerimiz, belediyemizin bütün imkanları gece saatlerinden itibaren sahada. Gerek fiziki ortamları su baskınlarından arındırmak gerekse mağdur durumda olan vatandaşlarımıza gıda iletmek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak gerekse onları tahliye etmek üzere yoğun bir çaba içindeyiz. Hepimize, bütün insanlarımıza, şehrimize geçmiş olsun. Çok mecbur kalmadan güvenli alanlardan ayrılmamaya dikkat edelim."