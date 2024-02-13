Antalya'da Sağanak Yağış Sonrası Su Baskınları - Son Dakika
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Antalya'da Sağanak Yağış Sonrası Su Baskınları

Antalya\'da Sağanak Yağış Sonrası Su Baskınları

Antalya'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sonucunda Muratpaşa Belediyesi, 300'den fazla ihbara 10 ayrı ekip ve 5 kepçeyle müdahale etti. Belediye başkanları çalışmaları takip ederek mahalleliye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

13.02.2024 15:07  Güncelleme: 15:13
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Antalya'da gece saatlerinde başlayan ve su baskınlarına neden olan sağanak yağışta Muratpaşa Belediyesi, 300'den fazla ihbara 10 ayrı ekip ve 5 kepçeyle müdahale etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Gebizli Mahallesi'nde devam eden çalışmaları takip etti, mahalleliye geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Uysal, Gebizli Kadın Danışma Merkezi'ni de ziyaret etti. Merkezde belediyenin aşevinden gelen çorba su baskınından etkilenen vatandaşlara ikram edilirken Başkan Uysal yaptığı konuşmada şunları söyledi: "ASAT yetkilileriyle beraber bütün birimlerimiz, belediyemizin bütün imkanları gece saatlerinden itibaren sahada. Gerek fiziki ortamları su baskınlarından arındırmak gerekse mağdur durumda olan vatandaşlarımıza gıda iletmek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak gerekse onları tahliye etmek üzere yoğun bir çaba içindeyiz. Hepimize, bütün insanlarımıza, şehrimize geçmiş olsun. Çok mecbur kalmadan güvenli alanlardan ayrılmamaya dikkat edelim". - ANTALYA

Kaynak: İHA

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