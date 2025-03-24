Antalya'da Seyir Halindeyken Otomobil Yandı

Antalya'da seyir halindeyken yanan otomobili itfaiye söndürdü

ANTALYA - Antalya'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Karabulut'un kullandığı 06 NK 975 plakalı Volkswagen marka otomobildeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek, araçta bulunan eşi, çocuğu ve bir yakını otomobilden çıkardı.

Yangın tüpü ile müdahalesi yetersiz kaldı

Sürücünün motor kaputunu açması ile birlikte otomobilin motor kısmını alevler sararken durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Araç sürücüsü ve vatandaşlar yangın tüpü ile alevlere müdahale etmek istedi. Yangın tüpü yetersiz kalırken kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından yangın söndürüldü.

Motor kısmı tamamen yanan araç ise kullanılamaz hale geldi.